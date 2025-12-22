Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Eskişehir'de esrarengiz kayıp! Sırra kadem basan öğretmen 6 gündür aranıyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sırra kadem basan öğretmen Tuncay Arslan'ı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Çalışmalar için Porsuk Çayı'nın debisi düşürülse de 51 yaşındaki öğretmenden tek bir iz bile bulunamadı.

Eskişehir'de esrarengiz kayıp! Sırra kadem basan öğretmen 6 gündür aranıyor
'in ilçesinde kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 51 yaşındaki öğretmenden 6 gündür tek bir iz bulunamazken, çalışmaların kolaylaşması için Porsuk Çayı'nın debisi düşürüldü. Çayın, Gökmeydan Mahallesi mevkisinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Eskişehir'de esrarengiz kayıp! Sırra kadem basan öğretmen 6 gündür aranıyor

40 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Bölgede, AFAD, polis, Odunpazarı Belediyesi (OBAK), Sivil Arama Kurtarma Derneği (SARTEAM), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlilerinden oluşan 40 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de esrarengiz kayıp! Sırra kadem basan öğretmen 6 gündür aranıyor

AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun da bölgedeki çalışmaları sahada koordine ederek ekiplerin çalışmasını yerinde takip etti.

BÖLGE DRONLARLA TARANIYOR

Kıyı taraması yaparak su yüzeyinde arama çalışması gerçekleştiren ekipler dronlarla da bölgeyi tarıyor. Bot ve kanoyla suda arama çalışması yapan ekipler, sondayla su altını kontrol ediyor.

Eskişehir'de esrarengiz kayıp! Sırra kadem basan öğretmen 6 gündür aranıyor

Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Tuncay Arslan için yakınları ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

