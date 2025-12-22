Menü Kapat
12°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Ersoy açıkladı! 2025 yılı kütür-sanatta rekor yılı oldu: Sahneler doldu taştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm verilerini açıkladı. Ersoy, 2025'in kültür sanatta rekor yılı olduğunu açıkladı.

Bakan Ersoy açıkladı! 2025 yılı kütür-sanatta rekor yılı oldu: Sahneler doldu taştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 12:22

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında kültür, ve turizm alanında hayata geçirilen çalışmaları sosyal medya paylaşımıyla değerlendirdi. Bakan Ersoy, Türkiye’nin üç büyük kültür-sanat merkezi milyonlara ulaştığını bildirerek veriler paylaştı.

Bakan Ersoy açıkladı! 2025 yılı kütür-sanatta rekor yılı oldu: Sahneler doldu taştı

SANAT MERKEZLERİ MİLYONLARLA DOLDU TAŞTI

Bakan Ersoy, "2025’te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık; 2025’te sanatın kalbinin attığı adres olmaya devam ederek sahnesinden sergilerine, konserlerinden söyleşilerine uzanan dopdolu programıyla 2.276 etkinlikte 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçiyi kültürle buluşturdu, CSO Ada Ankara başkentin kültür ve sanat adası olarak müziğin ve sahne sanatlarının yükselen adresi haline gelip yıl boyunca gerçekleştirdiği 570 nitelikli etkinlikle 315 bin 467 sanatseveri aynı çatı altında topladı, İzmir Kültür Sanat Fabrikası ise İzmir’in dönüşen kültür mekânı olarak 2025’te de yoğun ilgi görerek 540 etkinlikte 600 bin ziyaretçiyi ağırladı ve sanatın üretimle buluştuğu bu özel merkez Ege’nin kültür hayatına güçlü bir ivme kazandırdı." ifadelerine yer verdi.

Bakan Ersoy açıkladı! 2025 yılı kütür-sanatta rekor yılı oldu: Sahneler doldu taştı
