Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkan şoke etti! Toplam 2 kilo 200 gram

Malatya’da karnındaki şişkinlik ve ağrı nedeniyle hastaneye giden Aysel Çetin’e yapılan muayenede şaşırtıcı sonuç ortaya çıktı. Aysel Çetin'e yapılan tetkiklerde, biri böbreğin alt polünde, diğeri böbrek üstü bezinde olmak üzere yaklaşık 15 santimetre büyüklüğünde iki ayrı kitle tespit edildi.

DALAĞA DOĞRU YAYILIM GÖSTERDİ

Yapılan incelemelerde kitlelerin pankreas ve dalağa doğru yayılım gösterdiği belirlendi. Zorlu ameliyat Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammet Çiçek tarafından gerçekleştirildi.

DEV KİTLE

Cerrahi ekip, tümörü çevre dokularla birlikte tamamen çıkararak başarılı bir operasyona imza attı. Ameliyat sonucunda hastadan toplam 2 kilo 200 gram ağırlığında dev bir kitle alındı.

Operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, "Böbrek alt polde ve böbrek üstü bezlerinde 15'er santimetrelik dev tümörler tespit ettik. Tümörün pankreas ve dalağa yayılımı nedeniyle operasyon oldukça riskliydi. Ancak ekip çalışması sayesinde ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastamız ameliyat sonrası 4. haftasında sorunsuz şekilde takip ediliyor. Patoloji sonuçlarına göre tedavi sürecini planlayacağız" dedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Hastanın yakını Songül Çetin ise "Hastaneye başvurduğumuzda tümörün çok büyük olduğu söylendi. Ameliyat çok şükür başarılı geçti. Doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarıyla yakından ilgilendiler. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası sağlık durumu iyiye giden hasta Aysel Çetin de "Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çok iyi baktılar, her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.