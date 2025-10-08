Midesinden çıkanlar hayrete düşürdü! Tam yarım kilo ağırlığında

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Madde Kullanımı İmal ve Ticaretinin önlenmesi amacıyla analiz çalışmaları yapıldı. Durumundan şüphelenilen D.A. isimli İran uyruklu şahsın Bayburt Devlet Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı madde olduğu görüldü. Şüpheli şahsın içinden 588,55 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı. T.C.K madde 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem yapılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.