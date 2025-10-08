Berber makasla dehşet saçtı! Uyuşturucu etkisinde komşusunu takıntı yaptı

Ankara'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen şahıs, esnaf komşusunu makasla yaralayıp, dükkanına saldırdı.

Dün öğlen saatlerinde Elmadağ ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, uyuşturucu etkisindeki erkek kuaförü M.K. (23), takıntılı olduğu esnaf komşusu Halil İbrahim Sarıyağ'a (33) ait oto aksesuar dükkanına taşla saldırdı ve bir çalışanı darp etti.

MAKASLA SALDIRDI

Yaşanan gerginlik çevredekilerin müdahalesiyle yatıştırılırken, camları kırılan dükkanda hasar oluştu. Öfkesi dinmeyen M.K., olaydan bir süre sonra oto aksesuar dükkanı önünde gördüğü Sarıyağ'a makasla saldırdı. Diğer esnafların müdahalesiyle makas elinden alınan M.K. olay yerinden uzaklaştırılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ESNAF HASTANEYE KALDIRILDI

Karnından yaralanan Sarıyağ, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir günlük tedavisinin ardından taburcu olan Sarıyağ'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLK DEĞİLMİŞ!

Benzer saldırılardan dolayı hakkında suç kayıtları bulunduğu öğrenilen M.K. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.