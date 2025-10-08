Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Berber makasla dehşet saçtı! Uyuşturucu etkisinde komşusunu takıntı yaptı

Ankara'da uyuşturucu etkisindeki şahıs esnaf komşusunu makasla yaralayarak dükkanı talan etti. 23 yaşındaki M.K. isimli saldırgan, bıçakla yaradığı Halil İbrahim Sarıyağ'ın bir çalışanını da darp ettiği öğrenildi.

Berber makasla dehşet saçtı! Uyuşturucu etkisinde komşusunu takıntı yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
13:25
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
13:25

Ankara'da madde etkisinde olduğu ileri sürülen şahıs, komşusunu makasla yaralayıp, dükkanına saldırdı.
Dün öğlen saatlerinde Elmadağ ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, uyuşturucu etkisindeki erkek kuaförü M.K. (23), takıntılı olduğu esnaf komşusu Halil İbrahim Sarıyağ'a (33) ait oto aksesuar dükkanına taşla saldırdı ve bir çalışanı darp etti.

Berber makasla dehşet saçtı! Uyuşturucu etkisinde komşusunu takıntı yaptı

MAKASLA SALDIRDI

Yaşanan gerginlik çevredekilerin müdahalesiyle yatıştırılırken, camları kırılan dükkanda hasar oluştu. Öfkesi dinmeyen M.K., olaydan bir süre sonra oto aksesuar dükkanı önünde gördüğü Sarıyağ'a makasla saldırdı. Diğer esnafların müdahalesiyle makas elinden alınan M.K. olay yerinden uzaklaştırılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Berber makasla dehşet saçtı! Uyuşturucu etkisinde komşusunu takıntı yaptı

ESNAF HASTANEYE KALDIRILDI

Karnından yaralanan Sarıyağ, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir günlük tedavisinin ardından taburcu olan Sarıyağ'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Berber makasla dehşet saçtı! Uyuşturucu etkisinde komşusunu takıntı yaptı

İLK DEĞİLMİŞ!

Benzer saldırılardan dolayı hakkında suç kayıtları bulunduğu öğrenilen M.K. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Berber makasla dehşet saçtı! Uyuşturucu etkisinde komşusunu takıntı yaptı
