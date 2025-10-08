Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonundan ilk görüntü!

Kategoriler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz'ün de bulunduğu 19 ünlü isim ifadeye çağırıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ünlü oyuncu Birce Kalay'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.