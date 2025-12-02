Menü Kapat
TGRT Haber
Birçok ilde lapa lapa kar yağıyor! Vatandaşlar güne buz gibi hava ve karla başladı

Aralık 02, 2025 09:18
1
kar yağışı ne zaman geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarılarının ardından doğu illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Birçok ilde sıcaklıklar ciddi anlamda düşüşe geçti, lapa lapa kar yağmaya başladı. Bayburt, Erzincan, Erzurum gibi illerde sıfırı altında seyreden sıcaklıklara bir de kar yağışı eklendi. Vatandaşlar güne bembeyaz kar örtüsüyle uyandı. 

2
bolu'da kar yağışı

BOLU'DA KAR YAĞIŞI 

Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürdü. İki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından özellikle Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ hattında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
 

3
Erzurum'da kar

ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ 

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini açıkladı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Dün gece etkili olan kar yağışı az da olsa şehrin üzerini örttü. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını temizlemek zorunda kaldı. Bölgede kar yağışından dolayı özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman trafikte ve ulaşımda sorunlar yaşanıyor. Ekipler trafiğin rahat işlemesi için kesintisiz çalışma yapıyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4
Erzincan'da kar yağışı

ERZİNCAN'DA KAR YAĞIŞI

Erzincan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Refahiye ilçesinde lapa lapa yağan kar, köyleri kısa sürede beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını belirtti. Köy yollarında kar birikintileri oluşurken, ekiplerin bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
 

5
ILGAZ DAĞI'NDA KAR

 MASALSI GÖRÜNTÜLER 

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis etkili olmaya başladı.

