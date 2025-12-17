Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun olayında yeni gelişme! Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten

Kategoriler
İstanbul
1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Adliyede görevli Erdal Timurtaş adli emanet bölümünde bulunan 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını çalarak sırra kadem bastı. Yapılan incelemelerde Timurtaş ve eşinin İngiltere'ye kaçtığı öğrenildi. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.
Büyükçekmece Adliyesi’nde bulunan adli emanetteki yaklaşık 150 milyon lira değerindeki altın ve gümüşü çalarak İngiltere'ye kaçan Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı.