Büyükçekmece sonrası bir skandal da Konya'dan! Katip hesaba para geçirdi sanal bahiste harcadı

Konya Kulu Adliyesi'nde görevli katip Ayşe S.'nin icra ve emanet hesaplarından zimmetine para geçirerek kripto borsası ve sanal bahiste harcadığı tespit edildi. Kendisinin savcılığa giderek itirafta bulunmasıyla memur tutuklandı. Tam bir yıldır bu şekilde hesabına para aktardığı belirlendi.

08.12.2025
08.12.2025
Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'nde yapılan altın soygununu konuşurken bir haber de Konya'nın Kulu ilçesinden geldi. Adliyede satış memuru ve zabıt katibi olarak görev yapan memur Ayşe S.'nin hesabına iki ayda 6,5 milyon TL geçirdiği ortaya çıktı.

Büyükçekmece sonrası bir skandal da Konya'dan! Katip hesaba para geçirdi sanal bahiste harcadı

YAPTIĞINI İTİRAF ETİ

Kulu Adliyesinde yaklaşık 13 yıldır görev yapan Ayşe S.'nin, 10 yıl Asliye Ceza Mahkemesinde çalıştığı, son 2 yıl 5 aydır da Kulu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde satış memuru olarak çalıştığı öğrenildi. bedellerinin zimmete geçirilmesi olayı ise Ayşe S.'nin savcılığa gidip itirafta bulunmasıyla ortaya çıktı.

Büyükçekmece sonrası bir skandal da Konya'dan! Katip hesaba para geçirdi sanal bahiste harcadı

KRİPTO PARA VE BAHİSTE DEĞERLENDİRDİ

Ayşe S.'nin geçtiğimiz çarşamba günü yanında eşi ile birlikte Kulu Adliyesi'ne giderek savcılıkta itirafta bulundu. Savcılık ifadelerinin ardından 1 gün nezarette tutulan Ayşe S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ayşe S. hakkında adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Büyükçekmece sonrası bir skandal da Konya'dan! Katip hesaba para geçirdi sanal bahiste harcadı


Ayşe S.'nin satış memurluğu kapsamında ihale bedellerini kendi hesabına aktardığı, bu paraları ise ve işlemlerinde kullandığı iddia edildi. Şüpheli Ayşe S.'nin son 2 ayda yaklaşık 6,5 milyon TL tutarında aktarım yaptığı, bu yöntemle yaklaşık 1 yıldır işlem yürüttüğü ileri sürüldü.

Büyükçekmece Adliyesi'nde dev soygun: Altınların ilk fotoğrafları ortaya çıktı
Büyükçekmece soygunundan sonra şimdi de Diyarbakır! Adliyeden yüzlerce kalaşnikof mermisi çalındı
