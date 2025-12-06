Büyükçekmece Adliyesi'nde dev soygun: Altınların ilk fotoğrafları ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunda emanetleri korumaktan sorumlu zimmet memurunun hırsızlık yaptığı şüphesi sonrası soruşturma sürüyor. Şahsın 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını çalarak İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Çalınan altınların bazılarının fotoğrafları yayımlandı.

KORUMAKTAN GÖREVLİ MEMUR ALTINLARI ÇALIP KAÇTI

1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanmış, edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği cumhuriyet savcısına bildirilmiş, bunun üzerine cumhuriyet başsavcısı, görevlilerle beraber emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.

50 KİLO GÜMÜŞ 25 KİLO ALTIN KAYIP

Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti. Büyükçekmece Adliyesi’nin adli emanet kasasından çalınan bazı altınların fotoğrafı ortaya çıktı. Erdal T.'nin çaldığı altınların İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen ziynetler olduğu da ortaya çıkmıştı.