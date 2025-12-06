Menü Kapat
16°
Editor
 Banu İriç

Büyükçekmece Adliyesi'nde dev soygun: Altınların ilk fotoğrafları ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi’nin adli emanet kasasında memurun yaptığı altın hırsızlığı skandalı gündeme bomba gibi düştü. Soruşturma ir yandan devam ederken çalınan altınların görüntüleri yayımlandı. 25 kiloluk altın hırsızlığı skandalında işte yeni gelişme...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
17:57
|
06.12.2025
06.12.2025
18:10

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunda emanetleri korumaktan sorumlu zimmet memurunun yaptığı şüphesi sonrası sürüyor. Şahsın 50 kilogram ve yaklaşık 25 kilogram altını çalarak İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Çalınan altınların bazılarının fotoğrafları yayımlandı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde dev soygun: Altınların ilk fotoğrafları ortaya çıktı

KORUMAKTAN GÖREVLİ MEMUR ALTINLARI ÇALIP KAÇTI

1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanmış, edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği cumhuriyet savcısına bildirilmiş, bunun üzerine cumhuriyet başsavcısı, görevlilerle beraber emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde dev soygun: Altınların ilk fotoğrafları ortaya çıktı

50 KİLO GÜMÜŞ 25 KİLO ALTIN KAYIP

Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti. Büyükçekmece Adliyesi’nin adli emanet kasasından çalınan bazı altınların fotoğrafı ortaya çıktı. Erdal T.'nin çaldığı altınların merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen ziynetler olduğu da ortaya çıkmıştı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde dev soygun: Altınların ilk fotoğrafları ortaya çıktı
ETİKETLER
#istanbul
#hırsızlık
#altın
#kaçış
#gümüş
#soruşturma
#Zimmet Suçu
#Gündem
