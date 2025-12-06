Büyükçekmece’de kuyumcu vurgunu! Milyonlarca liralık altın dolandırıcılığı

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede kısa süre önce açılan kuyumcu dükkanının sahibi olduğu iddia edilen şahıs, yakın çevresinden ve müşterilerinden büyük miktarda para ve altın topladı.

“ALTINI SONRA VERİRİM” YALANIYLA MİLYONLUK VURGUN

Mağdurların ifadelerine göre, şüpheli şahıs güven ilişkisi kurduğu kişilerden, “altını ve parayı işletme” veya “parayı şimdi alıp altını daha sonra teslim etme” gibi yöntemlerle milyonlarca lira topladı. Ancak, bir gece dükkanı kapatıp kayıplara karıştı.

Mağdurlardan Ercan Tiryaki, yaşadığı durumu anlatırken, “Salı akşamı geldim buraya bana gram lazım dedim. Kendisi de bana ‘Tamam’ abi dedi. Ben parayı verdim ‘3 tane gram altın vereceğim şimdi yok’ diyerek bana kağıda yazı yazıp verdi. 2 hafta oldu. Bir sürü insan var burada. 10 kişiye yakın burada var.” dedi

ESNAF DA ŞAŞKIN: “1 AY YA AÇIK KALDI YA KALMADI”

Olayın ardından kuyumcunun dükkanının kapalı olduğunu gören mahalle sakinleri ve çevre esnafı büyük şaşkınlık yaşadı. Komşu esnaf Erdal Döngel, kuyumcunun piyasayı dolandırarak gittiğini belirterek, “Ben şahsen tanımıyorum. Dolandırmış piyasayı gitmiş. 1 ay ya açık kaldı ya kalmadı gitti. Müşterileri gelip gidiyor soruyorlar bize. Mesela adam 1 milyonluk altın almaya gelmiş nakit vermiş ama altını alamamış” şeklinde konuştu.

KİMİSİ ŞİKAYETÇİ, KİMİSİ UMUTLU

Mağdur olduğunu öne süren bazı vatandaşlar hemen harekete geçerek durumu polise ve savcılığa bildirdi ve şikayette bulundu. Mağduriyet yaşayan bazı vatandaşların ise kuyumcunun geri döneceği umuduyla henüz resmi şikayette bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kayıplara karışan şahsı yakalamak ve olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.