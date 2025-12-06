Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Büyükçekmece’de kuyumcu vurgunu! Milyonlarca liralık altın dolandırıcılığı

İstanbul Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde şok eden bir dolandırıcılık iddiası gündemde. İddiaya göre, bir kuyumcu, vatandaşlardan "altın alıp satma" ve "parayı işletme" vaadiyle topladığı milyonlarca lirayla bir gecede ortadan kayboldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 09:57

Olay, geçtiğimiz günlerde ilçesi Celaliye Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede kısa süre önce açılan dükkanının sahibi olduğu iddia edilen şahıs, yakın çevresinden ve müşterilerinden büyük miktarda para ve altın topladı.

Büyükçekmece’de kuyumcu vurgunu! Milyonlarca liralık altın dolandırıcılığı

“ALTINI SONRA VERİRİM” YALANIYLA MİLYONLUK VURGUN

Mağdurların ifadelerine göre, şüpheli şahıs güven ilişkisi kurduğu kişilerden, “altını ve parayı işletme” veya “parayı şimdi alıp altını daha sonra teslim etme” gibi yöntemlerle milyonlarca lira topladı. Ancak, bir gece dükkanı kapatıp kayıplara karıştı.

Mağdurlardan Ercan Tiryaki, yaşadığı durumu anlatırken, “Salı akşamı geldim buraya bana gram lazım dedim. Kendisi de bana ‘Tamam’ abi dedi. Ben parayı verdim ‘3 tane gram altın vereceğim şimdi yok’ diyerek bana kağıda yazı yazıp verdi. 2 hafta oldu. Bir sürü insan var burada. 10 kişiye yakın burada var.” dedi

Büyükçekmece’de kuyumcu vurgunu! Milyonlarca liralık altın dolandırıcılığı

ESNAF DA ŞAŞKIN: “1 AY YA AÇIK KALDI YA KALMADI”

Olayın ardından kuyumcunun dükkanının kapalı olduğunu gören mahalle sakinleri ve çevre esnafı büyük şaşkınlık yaşadı. Komşu esnaf Erdal Döngel, kuyumcunun piyasayı dolandırarak gittiğini belirterek, “Ben şahsen tanımıyorum. Dolandırmış piyasayı gitmiş. 1 ay ya açık kaldı ya kalmadı gitti. Müşterileri gelip gidiyor soruyorlar bize. Mesela adam 1 milyonluk altın almaya gelmiş nakit vermiş ama altını alamamış” şeklinde konuştu.

Büyükçekmece’de kuyumcu vurgunu! Milyonlarca liralık altın dolandırıcılığı

KİMİSİ ŞİKAYETÇİ, KİMİSİ UMUTLU

Mağdur olduğunu öne süren bazı vatandaşlar hemen harekete geçerek durumu polise ve savcılığa bildirdi ve şikayette bulundu. yaşayan bazı vatandaşların ise kuyumcunun geri döneceği umuduyla henüz resmi şikayette bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kayıplara karışan şahsı yakalamak ve olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da D-100 Karayolu üzerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#büyükçekmece
#suç
#kayıp
#kuyumcu
#sahtecilik
#Mağduriyet
#Şikayette Bulunmak
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.