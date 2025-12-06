Yola çıkan çocuğu motosiklet çarptı! Kaza anı kamerada

İstanbul Beyazıt'ta bir caddede annesiyle birlikte yürüyen çocuk, karşıya geçecekleri sırada annesinin elini bırakıp bir anda yola çıktı.

Bu esnada seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, fark etmeyip hızla çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulurken motosiklet sürücüsü ise durmayıp olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.