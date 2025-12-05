Dünyaca ünlü milyarderler robot köpek oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Kategoriler
ABD'de düzenlenen Art Basel Miami Beach adlı fuarda milyarderlerin yüzlerini taşıyan robotlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Ünlü dijital sanatçı Beeple, fuarda yerleştirme sanatıyla hazırlanan Regular Animals’ı sergiledi.
Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Pablo Picasso ve Andy Warhol'un maskelerini taşıyan otonom robot köpekler NFT "üreten" performanslarıyla kendine hayran bıraktı.
Ünlü tasarımcı Landon Meier tarafından hazırlanan son derece gerçekçi olmasıyla dikkat çeken maskeleri taşıyan robot köpekler, galeride dolaşarak kalabalığın fotoğrafını çekerek fiziksel olarak arka kısımlarından NFT yazdırıyor.