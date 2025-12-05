Çin askeri robotunu tanıttı! Mayın tarlalarına girecek, bombayı imha edecek

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), modern savaş konseptlerine entegre etmeyi planladığı ve yapay zeka desteğiyle askerlerin tüm hareketlerini birebir taklit etme yeteneğine sahip yeni askeri robotunu görücüye çıkardı.

Interesting Engineering'in haberine göre Çin, geçtiğimiz dönemlerde silahlı robot köpekleri tanıtmıştı. Şimdiyse Hollywood yapımı “Real Steel” filmindeki tasarımları andıran insansı bir savaş makinesiyle karşımıza çıktı.

"GÖLGE BOKSU" YAPAN ROBOTLAR SAHNEYE İNDİ

Geliştirilen yeni sistem, Kasım 2025'te Çin PLA Kara Kuvvetleri Mühendislik Üniversitesi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Askeri Öğrenciler Haftası (IACW) kapsamında tanıtıldı. Savunma dünyasından temsilcilerin ve 13 farklı ülkeden gelen askeri öğrencilerin katıldığı organizasyonda, Çin'in robotik alanındaki ilerlemesi gözler önüne serildi.

Robotun en dikkat çekici özelliği, bir insan operatörün giydiği hareket algılayıcı kıyafet sayesinde kontrol edilebilmesi. Operatör yumruk attığında, savunma pozisyonuna geçtiğinde veya herhangi bir manevra yaptığında; makine bu hareketleri neredeyse eşzamanlı olarak tekrarlıyor.

İnsani fiziksel hareketleri son derece hassas bir şekilde yansıtan sistem, 2011 yapımı Amerikan bilim kurgu filmi Real Steel'deki "gölge boksu" yapan robotlara benzetiliyor.

MAYIN TARLALARINDA YAPAY ZEKA DEVRİ

Organizasyonda sadece dövüş yetenekleri değil, savaş alanındaki diğer kritik görevler de test edildi.

Science and Technology Daily'de yer alan bilgilere göre, Faslı bir askeri öğrenci, savaş robotlarının henüz uzun menzilli algılama konusunda istenilen seviyede olmadığını düşünse de, yapay zekanın savaş alanı saldırı ve keşif görevlerine uygulanmasıyla söz konusu durumun iyileştirilebileceğini belirtti.

Sergilenen teknolojiler arasında, gömülü patlayıcıları tespit etmek için metal dedektörleriyle birlikte çalışan ve yapay zeka görsel tanıma sistemini kullanan bir mayın temizleme robotu da yer aldı. Robotun, simüle edilmiş mayın tarlalarında otonom olarak hareket edebildiği aktarıldı.

Ayrıca askeri öğrenciler, bomba imha robotlarının sadece sesli komutlarla nasıl kontrol edilebileceğini deneyimleme fırsatı buldu.

MODERN SAVAŞ İÇİN "AKILLI" BİR ADIM

PLA, gelişmiş robotik sistemleri "akıllı savaş" konseptine entegre etme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Çinli askeri yorumcular, robotların savaş alanları karmaşıklaştıkça, ordulara yeni bir esneklik kazandıracağını ve caydırıcılık stratejilerini etkileyebileceğini savunuyor.