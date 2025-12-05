Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Küresel gıda fiyatları üç aydır düşüyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre, FAO Gıda Fiyat Endeksi üst üste 3. ayda da gerileme kaydetti. FAO tarafından açıklanan verilere göre, tahıllar dışındaki tüm temel gıda maddelerinin uluslararası fiyatlarında düşüş görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Küresel gıda fiyatları üç aydır düşüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 13:58

Birleşmiş Milletler Gıda ve Örgütü'nün () verilerine göre, dünya kasımda yüzde 1,2 oranında geriledi.

FAO Gıda Fiyat Endeksi, kasım ayında revize edilmiş ekim seviyesine göre yüzde 1,2 düşerek ortalama 125,1 puan oldu.

Fiyatlarda üst üste 3. ayda da gerileme yaşanması dikkat çekti. Endeks Kasım 2024 seviyesinin yüzde 2,1 ve Mart 2022’deki zirvesinin yüzde 21,9 altında kaldı.

Küresel gıda fiyatları üç aydır düşüyor

TAHIL DIŞINDAKİ TÜM TEMEL GIDA FİYATLARI GERİLEDİ

FAO tarafından açıklanan verilere göre, tahıllar dışındaki tüm temel gıda maddelerinin uluslararası fiyatlarında düşüş görüldü.

Endekste toplam düşüşe rağmen FAO Tahıl Fiyat Endeksi kasımda yüzde 1,3 arttı. Bu artışın ciddi bir bölümü fiyatlarındaki yüzde 2,5’lik yükselişten kaynaklandı. Buğday fiyatlarındaki artışı, Çin’in ABD’den alım yapabileceğine yönelik beklentiler, Karadeniz bölgesindeki çatışmalar ve Rusya Federasyonu’nda 2026 hasadı için ekim alanlarının azalacağı öngörüsü destekledi.

Küresel gıda fiyatları üç aydır düşüyor

Uluslararası fiyatları da özellikle Brezilya’dan güçlü talep nedeniyle arttı. Buna karşılık FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi, Indica ve aromatik pirinç türlerine yönelik zayıf ithalat talebi nedeniyle geriledi.

Süt ürünleri fiyatları aylık bazda yüzde 3,1 düştü. Bu gerilemede, başta tereyağı ve tam yağlı süt tozu olmak üzere ürün fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Büyük üretici bölgelerde artan süt üretimi ve güçlü ihracat arzı fiyatları aşağı çekti.

Et fiyatları yüzde 0,8 geriledi. Şeker fiyatları ise yüzde 5,9 oranında en sert düşüşü kaydetti. Bitkisel yağ fiyatları ise aylık bazda yüzde 2,6 gerileme yaşandı.

ETİKETLER
#mısır
#tarım
#gıda fiyatları
#buğday
#fao
#Dünya Gıda Fiyatları
#Tahıllar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.