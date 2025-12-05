Bütün mahalleyi bir anda koku sardı! Adıyaman'da delinen doğal gaz borusu paniği!

Adıyaman’da inşaat çalışması sırasında iş makinesi tarafından delinen doğal gaz borusu ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Hacı Fehmi Efendi Caddesi üzerinde yaşandı. İş makinesi, yeni yapılan inşaatın altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu ile içme suyu borusunu deldi. Yaşanan olay nedeniyle mahalleyi gaz kokusu sararken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, çevre güvenliği aldı. Gaz akışı ile içme suyunu kesen ekipler, boruya müdahale ederek yaşanabilecek büyük bir tehlikenin önüne geçti.