Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Aidat zammı kapıda! TESKON'dan apartman ve site sakinlerine çok önemli uyarı

Konut siteleri için aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlarken, vatandaşların sonradan mağduriyet yaşamaması için bu toplantılara katılımları önem taşıyor. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu sitede yaşayan vatandaşlar için önemli çağrılarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 14:40

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, genellikle ocak ayında düzenlenen genel kurullar öncesi, ve yönetimleri ile kat maliklerinin dikkat etmesi gereken konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aidat zammı kapıda! TESKON'dan apartman ve site sakinlerine çok önemli uyarı

Yeni yıl ile apartman, site ve toplu yaşam alanlarında yapılacak genel kurulların, bütçe yönetimi ve ortak yaşam düzeninin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Sağır, "Vatandaşlar, genel kurullarda alınacak kararlara aktif şekilde katılmalı, yönetimlerin sunduğu bütçeleri detaylı şekilde incelemeli." dedi.

Aidat zammı kapıda! TESKON'dan apartman ve site sakinlerine çok önemli uyarı

Sağır, toplu yaşam alanlarında her yıl düzenlenen olağan genel kurulların, yalnızca seçimi anlamı taşımadığını, aynı zamanda yeni yıl işletme bütçelerinin kabul edildiği ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kararların alındığı bir süreç olduğunu anlattı. Genel kurullara katılımın düşük olmasının, en büyük sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Sağır, bu toplantılar idari süreç gibi görünse de aidatların belirlenmesinden güvenlik ve temizlik hizmetlerinin satın alınmasına, sosyal alanların kullanımından enerji tasarruf projelerine kadar tüm yaşamı ilgilendiren konuların merkezi olduğuna dikkati çekti.

Aidat zammı kapıda! TESKON'dan apartman ve site sakinlerine çok önemli uyarı

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni yıl işletme bütçelerinin onaylanacağı toplantılarda, sakinlerin özellikle gelir-gider bütçelerini incelemeleri gerektiğinin altını çizen Sağır, " artış oranları, piyasa koşulları ve hizmet gereklilikleriyle uyumlu olmalı. Güvenlik, temizlik, teknik bakım gibi hizmet alımlarında gerçekçi fiyatlandırma yapılmalı. Olağanüstü gider kalemleri detaylarıyla açıklanmalı. Yedek akçe planlaması, şeffaf biçimde yapılmalı." diye konuştu.

Aidat zammı kapıda! TESKON'dan apartman ve site sakinlerine çok önemli uyarı

Asgari ücretteki her artışın, toplu yaşam alanlarının en büyük gider kalemleri olan personel ve hizmet alım maliyetlerini, doğrudan etkilediğini bildiren Sağır, 2026'da yürürlüğe girecek olan artışının, güvenlik personeli, temizlik görevlileri, teknik kadrolar ve yönetim destek hizmetlerinin maliyetlerini doğrudan artıracağı için sitelerin yeni yıl bütçelerinde önemli bir yük oluşturacağını söyledi. Bu nedenle, aidatlarda belli oranlarda artış olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Sağır, şu ifadeleri kullandı:

Aidat zammı kapıda! TESKON'dan apartman ve site sakinlerine çok önemli uyarı

"Aynı şekilde elektrik, doğal gaz ve su gibi enerji giderlerinde beklenen yükselişler, özellikle 24 saat güvenlik hizmeti olan, merkezi sistemle ısınan veya ortak alanları yoğun enerji tüketen sitelerde, bütçe baskısı oluşturacaktır. Enerji maliyetlerindeki artış, yalnızca günlük tüketimi değil asansör, hidrofor, peyzaj sulama sistemleri ve sosyal tesisleri de doğrudan etkiliyor. Sakinlerin bu konularda gerçekçi beklenti içinde olmaları önemli."

Aidat zammı kapıda! TESKON'dan apartman ve site sakinlerine çok önemli uyarı

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR NE YAPACAK?

Sağır, genel kurullarda yalnızca bütçenin değil, aynı zamanda yönetim ve denetim kurullarının, faaliyet raporlarının da değerlendirilmesi gerektiğine değinerek, bu raporların yıl boyunca yapılan tüm harcamaların şeffaf şekilde görülmesi açısından büyük önem taşıdığını anlattı. Yönetime seçilecek kişilerin, kat mülkiyeti mevzuatına hakim, planlama ve bütçe yönetimine yatkın olmaları gerektiğini dile getiren Sağır, uzmanlık gerektiren bu alanlarda rastgele seçimlerin, site düzeni açısından ciddi risk oluşturabileceğini belirtti.

Özellikle büyük ve çok bloklu yaşam alanlarında, profesyonel tesis yönetimi şirketleriyle çalışmanın, mali disiplin ve hizmet kalitesini artırdığına dikkati çeken Sağır, şu değerlendirmelerde bulundu:

Aidat zammı kapıda! TESKON'dan apartman ve site sakinlerine çok önemli uyarı

"Profesyonel yönetimler, enerji verimliliği projeleri, toplu satın alma avantajları ve şeffaf raporlama ile aidat yükünü düşürmede önemli katkı sağlıyor. Genel kurulların hukuka uygun yapılabilmesi için ilan süreleri, gündem maddeleri ve vekalet süreçlerinin eksiksiz uygulanması gerekiyor. Toplantı çağrısı, en az 15 gün önce yapılmalı. Gündemde olmayan konular, genel kurulda karara bağlanamaz. Toplantılara katılamayan sakinler, mutlaka vekaletname vererek temsil edilmeli."

Toplu yaşam alanlarında yönetimlerin en temel sorumluluğunun şeffaf, güven veren ve doğru yönetim ilkelerine bağlı bir anlayışla hareket etmek olduğunu bildiren Sağır, toplu yaşam kültürünün ancak bilinçli katılım ve dayanışma ile gelişebileceğini sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maaşınıza ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur için değişen maaşları tek tek hesapladı
Sigara, alkol ve akaryakıta zam! Mahmut Aydoğmuş ÖTV için kritik tarihi açıkladı
ETİKETLER
#asgari ücret
#ödeme
#apartman
#yönetim
#site
#genel kurul
#aidat
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.