Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

3 çocuk, 5 torun sahibi! 62 yaşında askere çağırıldı: 'Aslan gibi yaparım'

Ordu’nun Korgan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 17 yaşından bu yana Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki Ali Osman Metan başına gelenlerle hayatının şokunu yaşadı. Çifte vatandaşlık aldıktan sonra Türkiye'de asker kaçağı olarak görüldüğünü jandarma kontrolünde öğrenen Metan, "Git denilirse aslan gibi askerliğimi yaparım" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 13:16

Ordu’nun Korgan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 17 yaşından bu yana Almanya'da hayatını sürdürüyordu. 3 çocuk babası ve 5 torun sahibi Metan, Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşlığına geçti. Eğitimini tamamlayan Metan yeniden Türk vatandaşlığına geçme kararı aldı. Türk vatandaşlığına geçen Metan, 62 yaşında emekliliğini sürdürürken asker kaçağı olduğunu öğrendi.

3 çocuk, 5 torun sahibi! 62 yaşında askere çağırıldı: 'Aslan gibi yaparım'

ASKER KAÇAĞI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Yaklaşık üç hafta önce araçla seyir halindeyken jandarma denetiminde durdurulduğunu belirten Metan, yapılan kimlik kontrolünde asker kaçağı olarak göründüğünün kendisine bildirildiğini söyledi. Bunun üzerine şubesine başvurduğunu ifade eden Metan, kendisine Ordu Devlet Hastanesi’nde heyete girmesi için tebligat verildiğini ve askerlik durumunun sağlık raporuyla netleşeceğini kaydetti.

3 çocuk, 5 torun sahibi! 62 yaşında askere çağırıldı: 'Aslan gibi yaparım'

"GİT DENİLİRSE ASLAN GİBİ ASKERLİĞİMİ YAPARIM"

Ali Osman Metan, "Eğer ‘askere gideceksin’ denilirse giderim, benim için problem değil. Vatanımı seviyorum, görevimi yaparım. Sağlıkla ilgili bazı sorunlarım var, heyetin vereceği kararı bekliyorum. Elverişsiz raporu verilirse zaten gitmeye gerek kalmayacak. Ama kurum ‘gideceksin’ derse seve seve giderim, aslan gibi askerliğimi yaparım. Ben vatanımı çok seviyorum" dedi.

3 çocuk, 5 torun sahibi! 62 yaşında askere çağırıldı: 'Aslan gibi yaparım'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'da korkunç kaza: Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki engelli çocuk ağır yaralandı
Cenazelerinde timsah gözyaşları dökmüştü! Kaza süsü vererek ailesini katleden Serdar Kıyak cezaevinde intihar etti
ETİKETLER
#emeklilik
#türk vatandaşı
#askerlik
#vatandaşlık
#Asker Kaçağı
#Alman Vatandaşı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.