Victor Osimhen, Torreira sarı kart sınırında mı? Galatasaray sarı kart sınırında olan futbolcular

Galatasaray ile Samsunspor bugün Süper Lig kapsamında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray sarı kart sınırındaki oyuncular gündem oldu. Taraftarlar tarafından Victor Osimhen, Torreira sarı kart sınırında mı merak ediliyor.

Trendyol 'in 2025-2026 sezonunun 15. haftası kapsamında kendi evinde bugün 'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar tarafından Victor Osimhen, sarı kart sınırında olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

VİCTOR OSİMHEN, TORREİRA SARI KART SINIRINDA MI?

Galatasaray'da Samsunspor karşılaşmasında ve Torreira sarı kart sınırında olacak. İki futbolcu da kart görmeleri durumunda 13 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor - Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Osimhen'in bu sezon Süper Lig'de sarı kart gördüğü maçlar ve dakikaları şöyle:

  • 04.10.2025 | Galatasaray 1:1 Beşiktaş | 40. dakika
  • 09.11.2025 | Kocaelispor 1:0 Galatasaray | 28. dakika
  • 01.12.2025 | Fenerbahçe 1:1 Galatasaray | 71. dakika
Torreira'nın bu sezon Süper Lig'de sarı kart gördüğü karşılaşmalar ve dakikaları şöyle:

  • 08.08.2025 | Gaziantep FK 0:3 Galatasaray | 41. dakika
  • 22.09.2025 | Galatasaray 3:1 Konyaspor | 4. dakika
  • 18.1.2025 | Başakşehir 1:2 Galatasaray | 47. dakika
GALATASARAY BU SEZON KAÇ SARI, KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 25 sarı, 2 kırmızı ve 2 sarıdan-kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda tüm kulvarlarda 5 sarı kart ile en çok sarı kart gören ffutbolcu ise Davinson Sanchez oldu.

