Victor Osimhen, Torreira sarı kart sınırında mı? Galatasaray sarı kart sınırında olan futbolcular

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 15. haftası kapsamında Galatasaray kendi evinde bugün Samsunspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar tarafından Victor Osimhen, Torreira sarı kart sınırında olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

VİCTOR OSİMHEN, TORREİRA SARI KART SINIRINDA MI?

Galatasaray'da Samsunspor karşılaşmasında Victor Osimhen ve Torreira sarı kart sınırında olacak. İki futbolcu da kart görmeleri durumunda 13 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor - Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Osimhen'in bu sezon Süper Lig'de sarı kart gördüğü maçlar ve dakikaları şöyle:

04.10.2025 | Galatasaray 1:1 Beşiktaş | 40. dakika

09.11.2025 | Kocaelispor 1:0 Galatasaray | 28. dakika

01.12.2025 | Fenerbahçe 1:1 Galatasaray | 71. dakika

Torreira'nın bu sezon Süper Lig'de sarı kart gördüğü karşılaşmalar ve dakikaları şöyle:

08.08.2025 | Gaziantep FK 0:3 Galatasaray | 41. dakika

22.09.2025 | Galatasaray 3:1 Konyaspor | 4. dakika

18.1.2025 | Başakşehir 1:2 Galatasaray | 47. dakika

GALATASARAY BU SEZON KAÇ SARI, KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 25 sarı, 2 kırmızı ve 2 sarıdan-kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda tüm kulvarlarda 5 sarı kart ile en çok sarı kart gören ffutbolcu ise Davinson Sanchez oldu.