Cloudflare çöktü mü, neden? 500 Internal Server Error Cloudflare hatası nedir?

Geçtiğimiz günlerde Cloudflare altyapısında yaşanan problem nedeniyle birçok internet sitesinde küresel boyutta erişim problemleri yaşanmaya başlamıştı. Bugün de Canva ve Trendyol gibi platformlarda erişim problemleri yaşanıyor.

Kullanıcılar sosyal medya platformlarında Cloudflare çöktü mü, neden sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN?

Cloudflare altyapısında geçtiğimiz günlerde olduğu gibi tekrardan teknik problemler yaşanıyor. Dünya genelidne yaşanan problemlerden dolayı birçok siteye erişim sağlanamıyor.

Problemin kısa süre içerisinde Cloudflare yetkilileri tarafından çözülmesi ve internet sitelerine tekrardan erişim sağlanması bekleniyor.

Downdetector tarafından aktarılan bilgilere göre Cloudflare sisteminde son 24 saatte yaşanan hatalar şöyle:

500 INTERNAL SERVER ERROR CLOUDFLARE HATASI NEDİR?

500 Internal Server Error Cloudflare hatası girmek istediğiniz internet sitesinin sunucusunun beklenmedik bir sorunla karşılaştığını ifade ediyor. Yaşanan problem sizden değil, sitenin ve altyapısını kullandığı sistemden kaynaklanıyor.