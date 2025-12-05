Zorbay Küçük yönettiği Fenerbahçe, Galatasaray maçları karnesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig hakemlerinden olan Zorbay Küçük kariyeri boyunca birçok takımın karşılaşmasında görev aldı. Zorbay Küçük'ün yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının istatistikleri ise gündem oldu.
Zorbay Küçük kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 11 maçında görev aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe 31 sarı, 3 sarıdan-kırmızı, 3 kırmızı kart gördü ve 3 penaltı kullandı.
Zorbay Küçük'ün yönettiği Fenerbahçe maçlarının sonuçları ve tarihleri ise şöyle:
Süper Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Zorbay Küçük kariyeri boyunca Galatasaray'ın ise 10 karşılaşmasında görev aldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet ile ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Zorbay Küçük'ün yönettiği amçlarda Galatasaray 21 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü.
Zorbay Küçük'ün yönettiği Galatasaray maçlarının sonuçları ve tarihleri şöyle:
Süper Lig