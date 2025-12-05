Zorbay Küçük yönettiği Fenerbahçe, Galatasaray maçları karnesi

Süper Lig hakemlerinden olan Zorbay Küçük kariyeri boyunca birçok takımın karşılaşmasında görev aldı. Zorbay Küçük'ün yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının istatistikleri ise gündem oldu.

ZORBAY KÜÇÜK FENERBAHÇE MAÇLARI KARNESİ

Zorbay Küçük kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 11 maçında görev aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe 31 sarı, 3 sarıdan-kırmızı, 3 kırmızı kart gördü ve 3 penaltı kullandı.

Zorbay Küçük'ün yönettiği Fenerbahçe maçlarının sonuçları ve tarihleri ise şöyle:

Süper Lig

20.12.2023 | Kayserispor 3:4 Fenerbahçe

04.11.2023 | Fenerbahçe 2:3 Trabzonspor

28.09.2023 | Fenerbahçe 4:0 Başakşehir

30.05.2023 | Fenerbahçe 2:0 Antalyaspor

29.04.2023 | Sivasspor 1:3 Fenerbahçe

22.10.2022 | Fenerbahçe 1:0 Başakşehir

06.03.2022 | Fenerbahçe 1:1 Trabzonspor

12.02.2022 | Giresunspor 1:2 Fenerbahçe

05.12.2021 | fenerbahçe 4:0 Çaykur Rizespor

07.03.2020 | Fenerbahçe 2:2 Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupası

03.12.2019 | Fenerbahçe 4:0 İstanbulspor

ZORBAY KÜÇÜK GALATASARAY MAÇLARI KARNESİ

Zorbay Küçük kariyeri boyunca Galatasaray'ın ise 10 karşılaşmasında görev aldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet ile ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Zorbay Küçük'ün yönettiği amçlarda Galatasaray 21 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü.

Zorbay Küçük'ün yönettiği Galatasaray maçlarının sonuçları ve tarihleri şöyle:

Süper Lig