Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu son sağlık durumunu açıkladı

Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz haftalarda kanserle mücadele ettiğini duyurmuş ve kemoterapi sürecinden bahsetmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vahapoğlu, dördüncü kemoterapiyi aldığını belirterek, "Çok şükür diyorum bir ara kontrollerim olacak ama daha iyi hissediyorum" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
11:57
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
11:59

Yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından iki aydır kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. "Benim kadar sağlıklı yaşayan birinin bile başına gelebiliyor" diyen Ece Vahapoğlu, yayınladığı videoda ise son durumundan bahsetti.

ECE VAHAPOĞLU SON KEMOTERAPİ SÜRECİNİ PAYLAŞTI

Hastaneden video yayınlayan Ece Vahapoğlu, "4.kemo bitti. Rektum kanseri tedavimde bugün hastanede 4. kemoterapiyi aldım ve eve döndüm; 1 hafta evde dinleneceğim. Sonra bir ara kontrolüm olacak; MR görüntüleme ve belki kolonoskopi… Tedavimin gidişatı için…" dedi.

Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu son sağlık durumunu açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vahapoğlu, "Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum." dedi.

Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu son sağlık durumunu açıkladı
