13°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Güllü'nün ölümünde yeni tanık! "İtildiği anlar kameramda"

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son Güllü'nün komşusu güvenlik kamerasında Güllü'nün itildiğine dair görüntüler olduğunu öne sürdü. Komşu "Artık bu olay çözülsün" dedi.

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü hakkında attığı mesajlar dosyaya girmiş Gülter ikinci kez ifadeye çağrılmıştı.

GÜLLÜ'NÜN KOMŞUSU KONUŞTU: ARTIK BU OLAY ÇÖZÜLSÜN

Güllü'nün komşusu "Artık olay çözülsün" diyerek elinde deliller olduğunu belirtti. Güllü'nün ölümündeki yeni tanık, "Normalde Balıkesir'de yaşıyorum. Çınarcık'ta yazlığım var. Kendi daireme taktırdığım kamera vardı. En son şüpheler artınca kamera kayıtlarını incelemek istedim. Kamera kayıtlarını incelediğimde Güllü'nün itildiği görüntüleri kameram kayıt etmiş. Emniyet dahilinde görüntüleri vereceğim. Artık bu olay çözülsün." dedi.

Güllü'nün ölümünde yeni tanık! "İtildiği anlar kameramda"

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER HAKKINDAKİ İDDİALAR BİTMİYOR

26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar büyüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı olan Bircan Dülger, katıldığı programda Tuğyan ile ilgili yeni iddialar ortaya attı. Dülger, "Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi. Cenazede göz göze geldik. ‘Abla ben yaptım ama çok pişmanım, keşke yapmasaydım’ dedi.” diyerek itiraflarını sıraladı.

Güllü'nün ölümünde yeni tanık! "İtildiği anlar kameramda"

Dülger, olay günü Tuğyan ile hem mesajlaştığını hem de telefonla konuştuğunu söyleyerek, onu sakinleştirmeye ve bir şey yapmaması için ikna etmeye çalıştığını ifade ederek, “Tuğyan akıl almaz yalanlar atar. O gün telefonda da konuştuk. Onu ikna etmeye çalıştım.” dedi.

