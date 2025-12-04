Gupse Özay ortaokul fotoğrafını paylaştı herkes "Hiç değişmemiş" dedi

Hem özle hayatıyla hem de iş hayatıyla gündemden düşmeyen Gupse Özay, takipçilerini geçmişe götürdü. Ortaokulda arkadaşlarıyla çekilmiş karesini takipçileriyle paylaşan Gupse Özay'ın ortaokullu haline beğeni yağdı.

GUPSE ÖZAY'IN OKUL YILLARI ORTAYA ÇIKTI

Gupse Özay, "Hey gidi.. Küçük Gupse, 2002 mezunları grubunu açıp bizi 4 gündür ortaokul ve lise fotoğraflarıyla nostaljiye boğan dostlara selam" notunu ekledi.

Şuanda 41 yaşında olan Gupse Gupse Özay'ın hiç değişmemiş haline "41 kere maşallah", "Hala aynı" gibi yorumlar yapıldı. GUPSE Özay2ın paylaşımına da, Merve Dizdar, Bartu Küçükçağlayan ve Gülse Birsel de yorum yapmayı ihmal etmedi.