Avrupalı liderlerin konuşması sızdı: ABD, Ukrayna'yı yüzüstü bırakabilir

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için sunduğu 28 maddelik barış taslağının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderler bir görüşme gerçekleştirdi.

''ABD UKRAYNA'YI YÜZÜSTÜ BIRAKABİLİR''

Alman gazetesi Der Spiegel'in haberine göre, Macron bu görüşme sırasında Macron'un "ABD'nin güvenlik garantileri konusunda net bir çizgi belirlemeden Ukrayna'yı toprak konusunda yüzüstü bırakma ihtimali var. Zelenskiy bugün bir tehlike altında" dediğini aktardı. Fakat Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bu iddiayı yalanladı ve ''Bu ifadeler kullanılmadı'' açıklamasında bulunuldu.

Merz'in de Zelenskiy'i uyararak "Önümüzdeki günlerde son derece dikkatli olmalı. Hem sizinle hem de bizimle oyun oynuyorlar" diye konuştuğu aktarıldı.

''UKRAYNA'YI YALNIZ BIRAKAMAYIZ''

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'ın da Kushner ve Witkoff'a değinerek "Ukrayna'yı ve Zelenskiy'i bu adamlarla baş başa bırakamayız" dediği iddia edildi. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de Stubb'a katılarak "Zelenskiy'i korumamız gerekiyor" dediği öğrenildi.