Avrupalı liderlerin konuşması sızdı: ABD, Ukrayna'yı yüzüstü bırakabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinin detayları sızdı. Alman basını, Macron'un, ABD ile ilgili "Ukrayna'ya toprak konusunda ihanet edebilir" dediği öne sürüldü.

Haber Merkezi
04.12.2025
04.12.2025
'nin, 'nı sonlandırmak için sunduğu 28 maddelik taslağının ardından Fransa Cumhurbaşkanı , Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Genel Sekreteri Mark Rutte, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderler bir görüşme gerçekleştirdi.

Avrupalı liderlerin konuşması sızdı: ABD, Ukrayna'yı yüzüstü bırakabilir

''ABD UKRAYNA'YI YÜZÜSTÜ BIRAKABİLİR''

Alman gazetesi Der Spiegel'in haberine göre, Macron bu görüşme sırasında Macron'un "ABD'nin güvenlik garantileri konusunda net bir çizgi belirlemeden 'yı toprak konusunda yüzüstü bırakma ihtimali var. Zelenskiy bugün bir tehlike altında" dediğini aktardı. Fakat Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bu iddiayı yalanladı ve ''Bu ifadeler kullanılmadı'' açıklamasında bulunuldu.

Avrupalı liderlerin konuşması sızdı: ABD, Ukrayna'yı yüzüstü bırakabilir

Merz'in de Zelenskiy'i uyararak "Önümüzdeki günlerde son derece dikkatli olmalı. Hem sizinle hem de bizimle oyun oynuyorlar" diye konuştuğu aktarıldı.

''UKRAYNA'YI YALNIZ BIRAKAMAYIZ''

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'ın da Kushner ve Witkoff'a değinerek "Ukrayna'yı ve Zelenskiy'i bu adamlarla baş başa bırakamayız" dediği iddia edildi. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de Stubb'a katılarak "Zelenskiy'i korumamız gerekiyor" dediği öğrenildi.

Trump 'Karadan da vuracağız' dedi Venezuela lideri Maduro barış çağrısı yaptı
Rus lider Putin Ukrayna'daki topraklar için 'Yeni Rusya' ifadesini kullandı ve tehditler savurdu
#ukrayna
#abd
#barış
#nato
#emmanuel macron
#rusya-ukrayna savaşı
#Dünya
