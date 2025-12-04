Binlerce euroluk çantasını otobüste unuttu! Şoför başında gözünü bile kırpmadan bekledi

Yurt dışından Antalya'ya tatile gelen 80 yaşındaki İbrahim Gedik bindiği otobüste içerisinde 4 bin Euro, cep telefonu ve pasaportu bulunan çantayı bırakıp gitti. Koltukta bulduğu çantada yüklü miktarda para olduğunu gören 48 yaşındaki otobüs şoförü Yusuf Yevlal çanta sahibine teslim edilene kadar gözünü kırpmadan nöbet tuttu. Gedik'e ait cep telefonundan yakınlarına bilgi verilerek yaşlı adama ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelen İbrahim Gedik'e, çanta ve içinkiler Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir tarafından teslim edilirken, şoföre de teşekkür belgesi verildi.