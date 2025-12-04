Oğluna çarpan taksicinin ağabeyini vurdu!

Kategoriler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 ay önce taksi sürücüsü Melih G.'nin çarptığı Eyüp A.'nın (43) oğlu yaralandı. Mahkeme taksici hakkında beraat kararı verirken, Eyüp A. dün akşam kaza yapan taksicinin ağabeyi Mustafa G.'yi müşteri gibi arayarak kendisini almasını istedi.
Taksici Mustafa G., arayanın müşteri olduğunu zannederek belirtilen adrese gitti. İlçe stadyumunun arkasına gelen taksiye binen Eyüp A., belindeki silahı taksiciye doğrulttu. Taksi içerisinde kurusıkı tabancayla ateş eden Eyüp A., silahın kabzasıyla da Mustafa G.'yi darbetti.
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Eyüp A.'yı gözaltına alırken, yaralı taksici ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli Eyüp A., "Benim çocuğum köpek yavrusu muydu. Vurdunuz geçtiniz. Mahkeme beraat verdi. Ben sizi rahat ettirir miyim" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.