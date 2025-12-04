Oğluna çarpan taksicinin ağabeyini vurdu! "Mahkeme beraat verdi, ben sizi rahat ettirir miyim"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 ay önce taksi sürücüsü Melih G.'nin çarptığı Eyüp A.'nın (43) oğlu yaralandı. Mahkeme taksici hakkında beraat kararı verirken, Eyüp A. dün akşam kaza yapan taksicinin ağabeyi Mustafa G.'yi müşteri gibi arayarak kendisini almasını istedi.

SİLAH KABZASIYLA DARBETTİ

Taksici Mustafa G., arayanın müşteri olduğunu zannederek belirtilen adrese gitti. İlçe stadyumunun arkasına gelen taksiye binen Eyüp A., belindeki silahı taksiciye doğrulttu. Taksi içerisinde kurusıkı tabancayla ateş eden Eyüp A., silahın kabzasıyla da Mustafa G.'yi darbetti.

GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Eyüp A.'yı gözaltına alırken, yaralı taksici ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BEN SİZİ RAHAT ETTİRİR MİYİM?"

Şüpheli Eyüp A., "Benim çocuğum köpek yavrusu muydu. Vurdunuz geçtiniz. Mahkeme beraat verdi. Ben sizi rahat ettirir miyim" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.