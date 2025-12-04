Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google Türkiye, her yıl olduğu gibi 2025'te de kullanıcıların en çok aradığı konuları ve isimleri içeren verilerini paylaştı. Arama motoru devinin listeleri, ülkemizin yıl boyunca hangi gelişmelere, dizilere, spor olaylarına ve yemek tariflerine odaklandığını gözler önüne serdi.

EN ÇOK ARANAN KONU: GEMİNİ ZİRVEDE

Yılın genel arama listesinde yapay zeka rüzgarı esti. Google'ın kendi modeli Gemini, listenin ilk sırasında yer aldı. İstanbul Depremi ikinci sıraya yerleşti. Spor dünyasından Türkiye İspanya karşılaşması ile dizi dünyasından Eşref Rüya ve tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game, genel aramalarda ilk beşte yer aldı.

SPOR VE SANAT DÜNYASINDAN POPÜLER İSİMLER

2025 yılında Türk kullanıcıların hayatını kaybeden isimlere olan ilgisi dikkat çekti. Türk müziğinin dev isimlerinden Ferdi Tayfur ve Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak, "Kaybedilenler" listesinin başında yer aldı. Ayrıca listeye popüler kültürden Nihal Candan, siyaset ve sanattan Sırrı Süreyya Önder ile tiyatro ve sinemadan Şinasi Yurtsever de girdi.

"İsimler" kategorisinde ise futbol rüzgarı esti. Listenin zirvesine Osimhen otururken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ilk beşte yer aldı. Müzik dünyasından Fatih Ürek ile uluslararası futbolcular Leroy Sane ve Talisca da en çok merak edilen kişiler arasında bulundu.

2025'in Google Türkiye Arama verileri şu şekilde:

Aramalar

Gemini

İstanbul Depremi

Eşref Rüya

Türkiye İspanya

Squid Game

İsimler

Osimhen

Fatih Ürek

Sadettin Saran

Leroy Sane

Talisca

Tarifler

Spoonful Tarifi

100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

Lokanta Usulü Beyti Tarifi

Mevlana Çorbası Tarifi

Soğan Dolması Tarifi

Kaybedilenler

Ferdi Tayfur

Volkan Konak

Nihal Candan

Sırrı Süreyya Önder

Şinasi Yurtsever

Diziler

Eşref Rüya

Squid Game

Gassal

Uzak Şehir

Kral Kaybederse

Filmler

Minecraft

Kadıköy Boğası

Uykucu

F1

Aydede

Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman

Gassal 2. Sezon Ne Zaman

Voleybol Final Maçı Ne Zaman

Basketbol Final Maçı Ne Zaman

Toki Başvuruları Ne Zaman

Ne Giyilir?

Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir

Mayonun Üstüne Ne Giyilir

Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir

Saray Düğününde Ne Giyilir

Sonbaharda Ne Giyilir

Nesi Meşhur?

Bolu'nun Nesi Meşhur

Ağrı'nın Nesi Meşhur

Merzifon'un Nesi Meşhur

Mardin'in Nesi Meşhur

Gaziantep'in Nesi Meşhur

Nasıl Yenir?