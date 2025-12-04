Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google Türkiye, 2025 yılına ait arama verilerini açıkladı. Yapay zeka, deprem, spor ve efsane isimler ülkemizin gündemini belirledi. İşte tüm detaylar.

Google Türkiye, her yıl olduğu gibi 2025'te de kullanıcıların en çok aradığı konuları ve isimleri içeren verilerini paylaştı. Arama motoru devinin listeleri, ülkemizin yıl boyunca hangi gelişmelere, dizilere, olaylarına ve yemek tariflerine odaklandığını gözler önüne serdi.

EN ÇOK ARANAN KONU: GEMİNİ ZİRVEDE

Yılın genel arama listesinde rüzgarı esti. Google'ın kendi modeli , listenin ilk sırasında yer aldı. ikinci sıraya yerleşti. Spor dünyasından Türkiye İspanya karşılaşması ile dizi dünyasından Eşref Rüya ve tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game, genel aramalarda ilk beşte yer aldı.

Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

SPOR VE SANAT DÜNYASINDAN POPÜLER İSİMLER

2025 yılında Türk kullanıcıların hayatını kaybeden isimlere olan ilgisi dikkat çekti. Türk müziğinin dev isimlerinden ve Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak, "Kaybedilenler" listesinin başında yer aldı. Ayrıca listeye popüler kültürden Nihal Candan, siyaset ve sanattan Sırrı Süreyya Önder ile tiyatro ve sinemadan Şinasi Yurtsever de girdi.

"İsimler" kategorisinde ise futbol rüzgarı esti. Listenin zirvesine Osimhen otururken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ilk beşte yer aldı. Müzik dünyasından Fatih Ürek ile uluslararası futbolcular Leroy Sane ve Talisca da en çok merak edilen kişiler arasında bulundu.

Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

2025'in Google Türkiye Arama verileri şu şekilde:

Aramalar

  • Gemini
  • İstanbul Depremi
  • Eşref Rüya
  • Türkiye İspanya
  • Squid Game
Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

İsimler

  • Osimhen
  • Fatih Ürek
  • Sadettin Saran
  • Leroy Sane
  • Talisca
Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

Tarifler

  • Spoonful Tarifi
  • 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
  • Lokanta Usulü Beyti Tarifi
  • Mevlana Çorbası Tarifi
  • Soğan Dolması Tarifi
Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

Kaybedilenler

  • Ferdi Tayfur
  • Volkan Konak
  • Nihal Candan
  • Sırrı Süreyya Önder
  • Şinasi Yurtsever
Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

Diziler

  • Eşref Rüya
  • Squid Game
  • Gassal
  • Uzak Şehir
  • Kral Kaybederse
Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

Filmler

  • Minecraft
  • Kadıköy Boğası
  • Uykucu
  • F1
  • Aydede
Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

Ne Zaman?

  • Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
  • Gassal 2. Sezon Ne Zaman
  • Voleybol Final Maçı Ne Zaman
  • Basketbol Final Maçı Ne Zaman
  • Toki Başvuruları Ne Zaman
Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

Ne Giyilir?

  • Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
  • Mayonun Üstüne Ne Giyilir
  • Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
  • Saray Düğününde Ne Giyilir
  • Sonbaharda Ne Giyilir

Nesi Meşhur?

  • Bolu'nun Nesi Meşhur
  • Ağrı'nın Nesi Meşhur
  • Merzifon'un Nesi Meşhur
  • Mardin'in Nesi Meşhur
  • Gaziantep'in Nesi Meşhur

Nasıl Yenir?

  • Kiwano Nasıl Yenir
  • Demirhindi Nasıl Yenir
  • Kinoa Nasıl Yenir
  • Mango Meyvesi Nasıl Yenir
  • Yaban Mersini Nasıl Yenir
Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı
