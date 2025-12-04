Google Türkiye, 2025 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı

Kategoriler
Google Türkiye, her yıl olduğu gibi 2025'te de kullanıcıların en çok aradığı konuları ve isimleri içeren verilerini paylaştı. Arama motoru devinin listeleri, ülkemizin yıl boyunca hangi gelişmelere, dizilere, spor olaylarına ve yemek tariflerine odaklandığını gözler önüne serdi.
Yılın genel arama listesinde yapay zeka rüzgarı esti. Google'ın kendi modeli Gemini, listenin ilk sırasında yer aldı. İstanbul Depremi ikinci sıraya yerleşti. Spor dünyasından Türkiye İspanya karşılaşması ile dizi dünyasından Eşref Rüya ve tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game, genel aramalarda ilk beşte yer aldı.
2025 yılında Türk kullanıcıların hayatını kaybeden isimlere olan ilgisi dikkat çekti. Türk müziğinin dev isimlerinden Ferdi Tayfur ve Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak, "Kaybedilenler" listesinin başında yer aldı. Ayrıca listeye popüler kültürden Nihal Candan, siyaset ve sanattan Sırrı Süreyya Önder ile tiyatro ve sinemadan Şinasi Yurtsever de girdi.
"İsimler" kategorisinde ise futbol rüzgarı esti. Listenin zirvesine Osimhen otururken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ilk beşte yer aldı. Müzik dünyasından Fatih Ürek ile uluslararası futbolcular Leroy Sane ve Talisca da en çok merak edilen kişiler arasında bulundu.
2025'in Google Türkiye Arama verileri şu şekilde: