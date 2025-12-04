Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ticaret Bakanlığı kritik raporu açıkladı: Kasım ayında dış ticarette dengeli artış

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artışla 22 milyar 718 milyon dolara, ithalat yüzde 2,6 yükselişle 30 milyar 523 milyon dolara çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 13:25

Ticaret Bakanlığının kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini içeren veri bülteni yayımlandı. Genel Ticaret Sistemi (GTS) esas alınarak hazırlanan verilere göre, Kasım 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 yükselerek 22 milyar 718 milyon dolar, yüzde 2,6 artarak 30 milyar 523 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı kritik raporu açıkladı: Kasım ayında dış ticarette dengeli artış

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 2,4 artışla, 53 milyar 241 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 4 yükselerek, 7 milyar 805 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 0,4 puan azalışla yüzde 74,4'e geriledi. Enerji verileri hariç tutulduğunda söz konusu oran 3,9 puan gerileyerek yüzde 83,8 olurken, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 2,3 puan azalışla yüzde 92,3'e düştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bolat duyurdu! İhracatta yeni rekor!
Ticaret Bakanlığı kritik raporu açıkladı: Kasım ayında dış ticarette dengeli artış

ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

Geçen ay en çok ihracat yüzde 0,4 azalışla ve 10 milyar 688 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 3,7 azalış ve 8 milyar 67 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 16,2 artış ve 3 milyar 261 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,3 (21 milyar 187 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,5 (1 milyar 20 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (381 milyon dolar) oldu.

Ticaret Bakanlığı kritik raporu açıkladı: Kasım ayında dış ticarette dengeli artış

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 855 milyon dolarla Almanya olarak öne çıktı. Bu ülkenin ardından 1 milyar 509 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 318 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı, yüzde 48 olarak hesaplandı. Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 846 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 544 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 461 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı kritik raporu açıkladı: Kasım ayında dış ticarette dengeli artış

İTHALAT VERİLERİ

Kasımda en çok ithalat, yüzde 1,5 artış ve 20 milyar 680 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 13 artış ve 4 milyar 660 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 3,6 azalış ve 4 milyar 967 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 82,5 ile imalat sanayisinde (25 milyar 168 milyon dolar), yüzde 10,8 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 287 milyon dolar), yüzde 4,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 239 milyon dolar) hesaplandı.

Kasımda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 155 milyon dolarla Çin, 3 milyar 119 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 492 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı, yüzde 58,5 olarak kaydedildi.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 681 milyon dolarla AB, 7 milyar 604 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 321 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.

Ticaret Bakanlığı kritik raporu açıkladı: Kasım ayında dış ticarette dengeli artış

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 12,4 ARTTI

GTS kapsamında ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 3,7 artışla 247 milyar 188 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 yükselişle 329 milyar 675 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 12,4 artışla 82 milyar 488 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 75 olarak hesaplandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlık için ne kadar harcadık? TÜİK merak edilen rakamı açıkladı
Üst düzey memura 54 bin liraya varan seyyanen zam! Kim ne kadar ek zam alacak?
ETİKETLER
#Türkiye
#ihracat
#ithalat
#Dışticaret
#Gts
#Ticari Veriler
#Dışticaret Açığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.