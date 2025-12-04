Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Sağlık için ne kadar harcadık? TÜİK merak edilen rakamı açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Sağlık Harcamaları İstatistikleri’ne göre, toplam sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon TL'ye yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sağlık için ne kadar harcadık? TÜİK merak edilen rakamı açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 12:55

(), 2024 yılı Sağlık Harcamaları İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, toplam sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 86,1 artarak 1 trilyon 794 milyar 227 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 101,8'lik bir artış oranı ile 564 milyar 924 milyon TL olarak tahmin edildi.

Sağlık için ne kadar harcadık? TÜİK merak edilen rakamı açıkladı

TOPLAM SAĞLIK HARCAMASININ YÜZDE 76,1'İ GENEL DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2024 yılında yüzde 76,1, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 39,5, merkezi devlet yüzde 36,0, hanehalkları yüzde 18,8, sigorta şirketleri yüzde 2,8, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,6'lık bir paya sahip oldu.

Sağlık için ne kadar harcadık? TÜİK merak edilen rakamı açıkladı

TOPLAM SAĞLIK HARCAMASI GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILANIN (GSYH) YÜZDE 5,3'ÜNÜ OLUŞTURDU

Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2023 yılında yüzde 4,6 iken, 2024 yılında yüzde 5,3 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2023 yılında yüzde 4,2, 2024 yılında yüzde 4,9 olarak hesaplandı.

Sağlık için ne kadar harcadık? TÜİK merak edilen rakamı açıkladı

TOPLAM SAĞLIK HARCAMASININ YÜZDE 54,6'SI HASTANELERDE YAPILDI

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2024 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2024 yılında yüzde 54,6 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 19,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 11,0 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Sağlık için ne kadar harcadık? TÜİK merak edilen rakamı açıkladı

CARİ SAĞLIK HARCAMASI YÜZDE 92,7 ARTARAK 2 TRİLYON 186 MİLYAR 802 MİLYON TL OLDU

Cari sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 92,7 artarak 2 trilyon 186 milyar 802 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 57,6 artarak 172 milyar 349 milyon TL'ye ulaştı.

Sağlık için ne kadar harcadık? TÜİK merak edilen rakamı açıkladı

KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMASI YÜZDE 89,2 ARTARAK 27 BİN 587 TL OLDU

Kişi başına sağlık harcaması 2023 yılında 14 bin 582 TL iken, 2024 yılında yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 TL'ye yükseldi. Kişi başına sağlık harcaması 2023 yılında 621 dolar iken, 2024 yılında yüzde 35,3 artarak 840 dolara yükseldi.

Sağlık için ne kadar harcadık? TÜİK merak edilen rakamı açıkladı

HANEHALKI CEPTEN SAĞLIK HARCAMASININ TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 18,8 OLDU

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 100,2 artarak 442 milyar 356 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2024 yılında yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın satışı durduruldu: Piyasada panik! Ekonomist Çoban Mustafa Yılmaz gerçek sebebi açıkladı
Elinde dolar olanlar dikkat! Ünlü ekonomistten çok sert 2026 uyarısı
ETİKETLER
#tüik
#türkiye istatistik kurumu
#Sağlık Harcamaları
#Sağlık Harcamaları İstatistikleri
#Hastane Harcamaları
#Kişi Başına Sağlık Harcaması
#Genel Devlet Sağlık Harcaması
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.