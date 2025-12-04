Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Türkiye'nin 6'ıncı sondaj gemisi Taşucu Limanı'na yanaştı

Türkiye'nin deniz filosuna kattığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Karadeniz'de görev yapacak 6'ıncı sondaj gemisi 'West Dorado' Mersin'e geldi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 12:35

'nin deniz filosuna kattığı 6'ıncı 'West Dorado', Mersin'in Taşucu Limanı'na yanaştı. Geminin limana yanaşma anı dron ile görüntülendi.
Türkiye'nin satın aldığı 6'ıncı sondaj gemisi bu sabah Mersin'e ulaştı. Sabahın erken saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı açıklarına demirleyen gemi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından limana yanaştı. Geminin limana yanaşma anı, Silifkeli fotoğraf sanatçısı Nadir Köksoy tarafından dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin 6'ıncı sondaj gemisi Taşucu Limanı'na yanaştı

Yedinci nesil 6'ıncı sondaj gemisinin Taşucu Limanı'nda yaklaşık 2 ay süren bir çalışma sonrası hazır hale getirilerek 'e gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan deniz filosuna katılan 'West Dorado'nun ikizi 'West Draco'nın 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Taşucu Limanı'nda kırmızı beyaz renklere boyanarak, üzerine Türk bayrağı işlenen 5'inci sondaj geminin hazırlıklarında ise sona yaklaşıldığı öğrenildi.

Türkiye'nin 6'ıncı sondaj gemisi Taşucu Limanı'na yanaştı

"2026 YILINDA KEŞİF AMAÇLI 6 TANE YENİ SONDAJ PLANLIYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gemilerle ilgili 3 gün önce yaptığı açıklamada, "Sondaj gemilerimiz 4 tane Karadeniz'de şu anda çalışan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimiz. Onlara bir tane Mersin Taşucu'nda beşinci gemimiz zaten gelmişti. Şimdi Karadeniz'de görev yapacak yedinci nesil 6'ıncı sondaj gemimiz de Mersin'de olacak. Yaklaşık 1-2 aylık bir operasyona ihtiyaç var. Ondan sonra da Karadeniz'de görevine başlayacak mevcut üretimimizi arttırmanın yanında Karadeniz'de 2026 yılında keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj planlıyoruz" demişti.

