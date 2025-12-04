Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Altın satışı durduruldu: Piyasada panik! Ekonomist Çoban Mustafa Yılmaz gerçek sebebi açıkladı

Aralık 04, 2025 12:11
1
Ekonomist Çoban - Mustafa Yılmaz

Ekonomist Çoban Mustafa Yılmaz altın fiyatları, dünyadaki ekonomik kriz, gümüş rallisi hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. dünyada altın satışlarının durduğunu ifade eden uzman isim, finans çevrelerinde oluşan paniğin nedeninin, pandemi döneminden beri konuşulan “altın yasaklanacak” söylentilerinin olduğunu belirtti. Yatırımcılara ralli konusunda da tüyo verdi. İşte detaylar...

 

2
ALTIN SATIŞI YASAKLANDI MI?

ALTIN SATIŞI YASAKLANDI MI?

Katıldığı bir Youtube programına katılan Ekonomist Çoban olarak tanınan Mustafa Yılmaz, "Şükran günü yani 28 Kasım'da bir saat boyunca dünyada kimse altın alamadı. Bütün altın işlemleri durdu. Forex piyasasına bağlı olarak Şükran Gününde tatil Amerika. Bu tatile genellikle böyle tatil zamanlarında zaten sığ piyasalar oluşur. Asya piyasası işlem yapar. Yaparsa Avrupa işlem yapar. Böyle bir anda, çok az talebin olduğu anda satıcılar biraz daha baskın kaldı ve altın tahtasında, o büyük forex tahtasında büyük bir boşluk oluştu" dedi.
 

3
ALTIN SATIŞI NEDEN DURDU?

ALTIN SATIŞI NEDEN DURDU?

Bu işin en tepesinde de fiyat sağlayıcılar olduğunu belirten Yılmaz, "Büyük brokerlar var. Fiyat sağlayıcı bu sığ ortamda fiyat vermedi. Kendini koruyabilmek için aslında ve spekülatif ve daha korkunç hareketler oluşmaması için belki de altın için fiyat oluşturmadı, fiyat göndermedi. Biz elimizdeki telefonda, tablette ya da bilgisayarda işlem yapacağımız zaman karşımıza çıkan fiyatı vermedi. O onu vermeyince hiç kimse de işlem yapamadı. Böylelikle altın işlemleri komple kapandı" diyerek oluşan durum hakkında bilgi verdi.
 

4
Big reset’e bir işaret mi?

BİG RESET’E BİR İŞARET Mİ?

"Bunun en önemli nedeni insanların altını elden çıkarması mıydı? Değil. Sadece sığ piyasa olması. Bu biraz dünyada şöyle korkutucu bir senaryo: “Big reset’e bir işaret mi? Bir şey mi oluyor?” korkuları yarattı. Özellikle o bir saatlik dönemde insanlar ne yapacağını bilemedi. Sizin çevrelerde konuşulmaz mı? Herkeste şu var: “İşlem yapamıyorum, ekranım dondu” Mesajları dönmeye başladı. Halbuki ekran donmadı; altın fiyatı yoktu. Siz düğmeye basıyorsunuz ama fiyat olmadığından işlem gerçekleşmiyor. Sonra bir mesaj daha geldi: “İşleme kapalıdır.” Çünkü fiyat yoktu" diyerek durumu özetledi.
 

5
altın

"Pandemiden beri çok sıkça konuşulan bir konu var: “Altın yasaklanacak.” Akla bu soruyu getirdi. “O gün bugün mü?” O gün bugün mü geldi mi oraya? Yani bir şey mi oldu? Altın satışı durdu. İlk anda insanların aklına bu geliyor. Ve siz bilmiyorsunuz ki fiyat sağlayıcı fiyat vermiyor çünkü piyasa çok sığ" diyerek komplo teorilerinin sebebini açıkladı.
 

6
KAPALIÇARŞI HİZMETE DEVAM ETTİ

KAPALIÇARŞI HİZMETE DEVAM ETTİ

Ben mesela Kapalıçarş'ya gidip cumhuriyet altınımı bozdurabilirdim o bir saat içerisinde. Benim bahsettiğim bu olay finansal piyasa kısmında. Ama o kuyumcu da  “Ne oluyor?” deyip satışı durdurabilirdi. 
 

7

ALTIN SATIŞI YENİDEN DURUR MU?

Bu olayın yenilenme ihtimali hakkında görüş bildiren Yılmaz, "Tekrarlarsa yalnız o zaman kıllanırım. Tekrarlarsa, o zaman “Bir dakika, ne oluyor?” derim. Yani 20 senedir görmediğim şeyi teknolojinin, küreselleşmenin, internetin bu kadar geliştiği çağda 2025’in sonunda ayda bir mi oluyor bu? Şimdi bir daha olursa artık derim ki bu tesadüf değildir. Şimdilik öyle bir endişem yok ama takipte kalalım" dedi.
 

8
Altın yeni bir ralliye hazırlık mı yapıyor?

ALTIN YENİ BİR RALLİYE HAZIRLIK MI YAPIYOR?

Yılmaz, "Ralli adını söylemek biraz abartı kalabilir artık. Gümüş için mesela hala söyleyebiliriz ama altın için ralli anlamını tam karşılayacak büyük bir hareket beklemiyorum. Kısa vadede ama yukarıya doğru emin adımlarla gideceğini düşünüyorum" dedi.
 

9
altın

Altının birkaç ay bir dinlenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Çok hızlı koştu. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselemiyor. Altın da onlardan biri. En gerçeği, en güçlüsü, en güvenilir olmasına rağmen onun da bir nefeslenmesi lazım. İnsanlar 2.000 dolardan 800 dolardan gelen altını 4.200 dolardan, 4.300 dolardan satın almak istemeyecektir. Bence gevşedikçe alma fırsatına bakacaktır" diyerek beklentisini belirtti.
 

10
altın

Uzman isim altın için önümüzdeki 2-3 ay yükseliş hareketi beklemediğini, gelirse sürpriz olacağını ama ondan sonrasında kafayı kaldıracağını söyledi.

 

11
altın yükselirse gümüş ralliye başlar

ALTIN YÜKSELİRSE GÜMÜŞ RALLİYE BAŞLAR

Gümüş hakkında da değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Altın yükselişe başladığında gümüşte ralli başlar. Gümüş için ralli diyebilirim. Altın ayağa kalktığında yürür ama altın ayağa kalkarsa gümüş koşar. Yeni zirveler var mı? 2026 gümüş için var. Gümüş için işler savaşa gitmedikçe, ekonomiler kapanmadıkça altının da desteğiyle yukarı yönlü" dedi.
 

12
KRİPTO PİYASASINDA AYI SEZONU

KRİPTO PİYASASINDA AYI SEZONU

Kriptolar için dibin dibinin olduğunu söyleyen Yılmaz, "125.000’den 60.000’e gelmez gibi bir durum yok. 125.000 uyarısını 6-7 aydır yapıyoruz. Ben daha oraya gitmeden önce diyordum ki: “120-125.000’i gördüğüm zaman piyasadan çıkarım.” Oraya geldik. Bu işin gerçeği bu. Döngünün gereği bu: Ayı sezonu. Şu anda ayıdayız. Ayı sezonuna girildi mi 2-3 sene kalınıyor" dedi.
 

13
altın

"Benim korktuğum senaryo şu: 3 yıl sonra tekrar bir ralli ile bu sefer 300.000'lere gidecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Bence bu kriptoların son dansıydı. O dans bitti. Bence artık kripto piyasasından komple çıkmak lazım. Yeni hareketi görene kadar… Ama ben o yeni hareketin geleceğini sanmıyorum. Döngü bitti" diyerek yatırımcı için kötü haberi verdi.
 

