Altın satışı durduruldu: Piyasada panik! Ekonomist Çoban Mustafa Yılmaz gerçek sebebi açıkladı

ALTIN SATIŞI NEDEN DURDU?

Bu işin en tepesinde de fiyat sağlayıcılar olduğunu belirten Yılmaz, "Büyük brokerlar var. Fiyat sağlayıcı bu sığ ortamda fiyat vermedi. Kendini koruyabilmek için aslında ve spekülatif ve daha korkunç hareketler oluşmaması için belki de altın için fiyat oluşturmadı, fiyat göndermedi. Biz elimizdeki telefonda, tablette ya da bilgisayarda işlem yapacağımız zaman karşımıza çıkan fiyatı vermedi. O onu vermeyince hiç kimse de işlem yapamadı. Böylelikle altın işlemleri komple kapandı" diyerek oluşan durum hakkında bilgi verdi.

