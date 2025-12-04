Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Türkiye, Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekiliyor mu? MSB'den iddialara jet cevap

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekileceğine yönelik iddialara cevap geldi. Bakanlık açıklamasında, "Paşalimanı Vlore/Arnavutluk’ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye, Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekiliyor mu? MSB'den iddialara jet cevap
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 11:58

Millî Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirmek toplanısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakanlık yetkilileri, Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın gerginliği artıran son açıklamalarına değindi.

YUNAN BAKANIN AÇIKLAMALARI

Yunanistan’ın askeri faaliyetleri dahil olmak üzere bölgedeki tüm gelişmelerin dikkatle ve yakından takip edildiğini aktaran Bakanlık kaynakları şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan’ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir. Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.”

Türkiye, Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekiliyor mu? MSB'den iddialara jet cevap

KARADENİZ’DE GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Son gülerde Rusya-Ukrayna savaşının geniş bir bölgeye yayılması ve 'de yük ve petrol gemilerine düzenlenen saldırılar hakkında konuşan MSB kaynakları, Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz’deki karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir. Bununla birlikte her halükarda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir/keşif/gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekiliyor mu? MSB'den iddialara jet cevap

TÜRKİYE’NİN PAŞALİMANI DENİZ ÜSSÜ’NDEN ÇEKİLECEĞİ İDDİALARI

Türkiye'nin Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekileceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.. Bakanlık bu iddialara da cevap verdi. Bakanlık açıklamasında, "“Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hâlihazırda lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarında iş birliğini geliştirmek maksadıyla Paşalimanı Vlore/Arnavutluk’ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekiliyor mu? MSB'den iddialara jet cevap
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güvenilir gıdadan taviz yok! Bakan Yumaklı açıkladı: İşletmelere ceza yağdı
55 bin mahkuma tahliye! 11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi
Yurt genelinde sahte ve kaçak içki operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi
ETİKETLER
#doğu akdeniz
#karadeniz
#milli savunma bakanlığı
#güvenlik
#Türkiye-yunanistan Ilişkileri
#Askeri Faaliyetler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.