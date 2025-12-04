Türkiye, Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekiliyor mu? MSB'den iddialara jet cevap

Millî Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirmek toplanısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakanlık yetkilileri, Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın gerginliği artıran son açıklamalarına değindi.

YUNAN BAKANIN AÇIKLAMALARI

Yunanistan’ın askeri faaliyetleri dahil olmak üzere bölgedeki tüm gelişmelerin dikkatle ve yakından takip edildiğini aktaran Bakanlık kaynakları şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan’ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir. Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.”

KARADENİZ’DE GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Son gülerde Rusya-Ukrayna savaşının geniş bir bölgeye yayılması ve Karadeniz'de yük ve petrol gemilerine düzenlenen saldırılar hakkında konuşan MSB kaynakları, Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz’deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir. Bununla birlikte her halükarda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir/keşif/gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN PAŞALİMANI DENİZ ÜSSÜ’NDEN ÇEKİLECEĞİ İDDİALARI

Türkiye'nin Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekileceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.. Bakanlık bu iddialara da cevap verdi. Bakanlık açıklamasında, "“Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hâlihazırda lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarında iş birliğini geliştirmek maksadıyla Paşalimanı Vlore/Arnavutluk’ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.