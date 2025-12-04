En çok dinlenen şarkılar belli oldu, Demet Akalın çıkan sonuçlara isyan etti

Spotify Wrapped 2025 açıklandı, ortalık yine karmakarışık…Wrapped listelerine baktığımızda son yıllarda olduğu gibi rap ve trap dalgasının zirveyi ele geçirdiğini gördük. Bu yıl farklı rapçilerle yeni şarkılara imza atan Demet Akalın ise isyan bayrağını çekti.

TÜRKİYE'DE 2025 YILINDA EN ÇOK DİNLENEN BLOK3 OLDU

2025 yılında Spotify’da en çok dinlenen sanatçı olan BLOK3 aynı zamanda platformun 2025 yılındaki en çok dinlenen şarkısının da sahibi oldu. Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar listesinde BLOK3’ü Ati242 takip etti. Listenin üç, dört ve beşincisi ise sırasıyla Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 oldu.

DEMET AKALIN TÜRKİYE LİSTESİNE GİREMEDİ

Listede ayrıca pop sanatçıları Gülşen, Yalın, Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, Ezhel, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi isimler de yer aldı.

Demet Akalın'ın 2025 boyunca 14,3 milyon dinleyiciye ulaştığı, toplam 14,4 milyon saat boyunca dinlendiği ve 299 milyon stream’e imza attığı ortaya çıktı.

Demet Akalın, en çok dinlenen listede kendi adını göremeyince sinirlendi ve “299 milyonla listeye sokmayan @SpotifyTurkiye bir kere de hakkımı teslim edin!” diyerek sitem etti.