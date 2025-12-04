Ankara su kesintisi 4 Aralık! Ankara'da su kontrollü verilecek

Ankara'da baraj doluluk oranlarının düşmesinin ardından suların kontrollü şekilde verileceği paylaşıldı. Ankara su kesintisi ne zaman bitecek belli oldu.

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 ARALIK

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü şekilde vereceğiz." dedi.

Sözlerine "Bu yıl yaşanan kuraklık aynı düzeyde sürerse, elimizdeki suyu günde ortalama 1 milyon 300 bin metreküp verecek şekilde kullanarak 2026 yılının sonuna kadar idare edebileceğimizi öngörüyoruz. Elimizdeki suyun sınırlı olduğunu bilerek davranmamız gerekiyor. Bahçeleri sulayalım, arabaları yıkayalım, tarlayı sulayalım, eğer böyle şeylerle devam edeceksek, ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde su yetiştiremezsiniz. Vatandaşımızın da dikkatli olması gerekiyor." ifadeleri ile devam etti.

ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 4 ARALIK?

AKYURT

Etkilenen Yerler:

Balıkhisar Mahallesinin bir kısmı, Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı, Güzelhisar Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı, Çınar Mahallesi

Bitiş Saati: 18:00

ÇAMLIDERE

Etkilenen Yerler:

Ömerağa Mahallesi, Orta Mahalle

Bitiş Saati: 13:30

ÇANKAYA

Etkilenen Yerler:

Beytepe Mahallesi 1800, 1790, 1807, 1799, 1804, 1805 ve civarı

Bitiş Saati: 18:00

Üst kotlara su erişimi: 19:00

ELMADAĞ

Etkilenen Yerler:

Bahçelievler Mahallesi, Fatih Mahallesi alt kısımları

Bitiş Saati: 15:00

Üst kotlara erişim: 17:00

GÖLBAŞI

Etkilenen Yerler:

Tek Yapı Kooperatifi

Bitiş Saati: 16:00

Üst kotlara erişim: 17:00

POLATLI

Etkilenen Yerler:

Şentepe Mahallesinin bir kısmı

Bitiş Saati: 17:00

KAZAN

Etkilenen Yerler:

Saray Mahallesi, Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi bağlı cadde ve sokaklar

Bitiş Saati: 23:00