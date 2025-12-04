Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Ankara su kesintisi 4 Aralık! Ankara'da su kontrollü verilecek

Bugün Ankara'da meydana gelen su kesintisine göre suların geleceği saat belli oldu. Erken saatlerde başlayan arızanın çalışmaları devam ediyor.

Ankara su kesintisi 4 Aralık! Ankara'da su kontrollü verilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 11:49

'da baraj doluluk oranlarının düşmesinin ardından suların kontrollü şekilde verileceği paylaşıldı. Ankara ne zaman bitecek belli oldu.

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 ARALIK

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Su tüketiminde tasarruf olmayınca, da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü şekilde vereceğiz." dedi.

Ankara su kesintisi 4 Aralık! Ankara'da su kontrollü verilecek

Sözlerine "Bu yıl yaşanan kuraklık aynı düzeyde sürerse, elimizdeki suyu günde ortalama 1 milyon 300 bin metreküp verecek şekilde kullanarak 2026 yılının sonuna kadar idare edebileceğimizi öngörüyoruz. Elimizdeki suyun sınırlı olduğunu bilerek davranmamız gerekiyor. Bahçeleri sulayalım, arabaları yıkayalım, tarlayı sulayalım, eğer böyle şeylerle devam edeceksek, ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde su yetiştiremezsiniz. Vatandaşımızın da dikkatli olması gerekiyor." ifadeleri ile devam etti.

ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 4 ARALIK?

AKYURT

Etkilenen Yerler:
Balıkhisar Mahallesinin bir kısmı, Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı, Güzelhisar Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı, Çınar Mahallesi
Bitiş Saati: 18:00

Ankara su kesintisi 4 Aralık! Ankara'da su kontrollü verilecek

ÇAMLIDERE

Etkilenen Yerler:
Ömerağa Mahallesi, Orta Mahalle
Bitiş Saati: 13:30

ÇANKAYA

Etkilenen Yerler:
Beytepe Mahallesi 1800, 1790, 1807, 1799, 1804, 1805 ve civarı
Bitiş Saati: 18:00
Üst kotlara su erişimi: 19:00

ELMADAĞ

Etkilenen Yerler:
Bahçelievler Mahallesi, Fatih Mahallesi alt kısımları
Bitiş Saati: 15:00
Üst kotlara erişim: 17:00

GÖLBAŞI

Etkilenen Yerler:
Tek Yapı Kooperatifi
Bitiş Saati: 16:00
Üst kotlara erişim: 17:00

Ankara su kesintisi 4 Aralık! Ankara'da su kontrollü verilecek

POLATLI

Etkilenen Yerler:
Şentepe Mahallesinin bir kısmı
Bitiş Saati: 17:00

KAZAN

Etkilenen Yerler:
Saray Mahallesi, Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi bağlı cadde ve sokaklar
Bitiş Saati: 23:00

