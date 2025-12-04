Ankara su kesintisi 4 Aralık! Ankara'da su kontrollü verilecek

Kategoriler
Ankara'da baraj doluluk oranlarının düşmesinin ardından suların kontrollü şekilde verileceği paylaşıldı. Ankara su kesintisi ne zaman bitecek belli oldu.
ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü şekilde vereceğiz." dedi.
Sözlerine "Bu yıl yaşanan kuraklık aynı düzeyde sürerse, elimizdeki suyu günde ortalama 1 milyon 300 bin metreküp verecek şekilde kullanarak 2026 yılının sonuna kadar idare edebileceğimizi öngörüyoruz. Elimizdeki suyun sınırlı olduğunu bilerek davranmamız gerekiyor. Bahçeleri sulayalım, arabaları yıkayalım, tarlayı sulayalım, eğer böyle şeylerle devam edeceksek, ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde su yetiştiremezsiniz. Vatandaşımızın da dikkatli olması gerekiyor." ifadeleri ile devam etti.
AKYURT
Etkilenen Yerler:
Balıkhisar Mahallesinin bir kısmı, Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı, Güzelhisar Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı, Çınar Mahallesi
Bitiş Saati: 18:00
ÇAMLIDERE
Etkilenen Yerler:
Ömerağa Mahallesi, Orta Mahalle
Bitiş Saati: 13:30
ÇANKAYA
Etkilenen Yerler:
Beytepe Mahallesi 1800, 1790, 1807, 1799, 1804, 1805 ve civarı
Bitiş Saati: 18:00
Üst kotlara su erişimi: 19:00
ELMADAĞ
Etkilenen Yerler:
Bahçelievler Mahallesi, Fatih Mahallesi alt kısımları
Bitiş Saati: 15:00
Üst kotlara erişim: 17:00
GÖLBAŞI
Etkilenen Yerler:
Tek Yapı Kooperatifi
Bitiş Saati: 16:00
Üst kotlara erişim: 17:00
POLATLI
Etkilenen Yerler:
Şentepe Mahallesinin bir kısmı
Bitiş Saati: 17:00
KAZAN
Etkilenen Yerler:
Saray Mahallesi, Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi bağlı cadde ve sokaklar
Bitiş Saati: 23:00