Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Sıfır araç fiyatları 1000 dolar düşecek! Trump yönetiminden yeni hamle

ABD Başkanı Donald Trump, "yeşil aldatmaca" olarak nitelendirdiği yakıt verimliliği standartlarını resmen rafa kaldırırken, söz konusu düzenlemenin iptaliyle birlikte sıfır araç fiyatlarında 1000 dolarlık bir düşüş yaşanması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 11:23

ABD Başkanı Donald Trump, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı amaçlayan yakıt verimliliği standartlarını resmen yürürlükten kaldırıyor. Mevcut kuralları "yeşil aldatmaca" olarak niteleyen Trump, bu standartların otomobil fiyatlarını yükselttiğini savundu. Beyaz Saray, yapılan değişiklikle birlikte yeni araç fiyatlarının yaklaşık 1000 dolar düşeceğini öngörüyor.

"'ın, otomobil üreticilerine pahalı kısıtlamalar ve her türlü sorunu getiren, saçma sapan külfetli ve korkunç standartlarını resmi olarak kaldırıyoruz." diye konuşan Trump, bu standartların üzerinde yukarı yönlü baskı yaptığını ifade etti.

Sıfır araç fiyatları 1000 dolar düşecek! Trump yönetiminden yeni hamle

"BİDEN'IN DÜZENLEMESİ, OTOMOBİL FİYATLARINI FIRLATTI"

Trump, "Biden'ın düzenlemesinin" elektrikli araç zorunluluğuyla birleştiğinde, otomobil fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu öne sürdü.

"Yeşil aldatmacaya" son vermek için bir adım daha attıklarını vurgulayan Trump, bunun benzinle çalışan arabaları ortadan kaldırma çabası olduğunu savundu.

Trump, "Bizim diğer ülkelerden çok daha fazla benzine sahip olmamıza ve insanların benzinli otomobilleri istemelerine rağmen, onlar bunu yapmak istediler." ifadesini kullandı.

Sıfır araç fiyatları 1000 dolar düşecek! Trump yönetiminden yeni hamle

SIFIR ARAÇ FİYATLARI 1000 DOLAR DÜŞECEK

Öte yandan, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) konuya ilişkin yayımladığı teklifte, ABD'de 2031'e kadar ulaşılması hedeflenen yeni araçların ortalama yakıt verimliliği standardının, galon başına 34,5 mile düşürülmesi önerildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da önceki düzenlemelerin benzinli araçlarla karşılanamayacak kadar yüksek hedefler koyduğu belirtilerek, önerilen değişiklik sayesinde yeni araç fiyatlarının yaklaşık 1000 dolar daha düşük olacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu sayede gelecek 5 yılda Amerikan ailelerin toplam 109 milyar dolar tasarruf edeceği kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yok böyle kaza! Otomobili görenler gözlerine inanamadı
Kütahya'da yoğun sis faciası! Otomobil tıra saplandı: 4 ölü
ETİKETLER
#donald trump
#biden
#otomobil fiyatları
#elektrikli araçlar
#Yakıt Verimliliği
#Epa
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.