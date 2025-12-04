Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Üniversitelerde yeni dönem! Yoklamada hile yapan öğrenciler yandı

Üniversitelerde yeni dönem başlıyor. Geleneksel yoklama listeleri rafa kalkarken yerini dijital takip sistemleri alacak. Artık her derse özel hazırlanan QR kodlar sayesinde konum doğrulama yapılarak hem zaman kaybı önlenecek hem de başkası yerine yoklama alma dönemi bitmiş olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üniversitelerde yeni dönem! Yoklamada hile yapan öğrenciler yandı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 11:03

Üniversitelerde yoklama listeleri devri kapanıyor. Artık öğrenciler yoklamalarını dijital ortamlarda kayıt oluşturarak tamamlaya bilecek. Her ders için ayrı oluşturulacak QR kodları telefonlarının kameralarıyla okutan öğrenciler derse katılmış olacak. Yeni sistem sayesinde hem kağıt israfı önlenmiş olacak hem de sahte yoklama engellenecek.

HER DERSE AYRI QR KOD

Öğretim görevlilerinin ders başında oluşturacağı belirli süre içerisinde geçerli olacak QR kod sayesinde, öğrenciler derse girdikleri anda yoklama listesine dahil olacak. Bu sayede derse geç gelenler ya da derse katılmadığı halde adı yazıldığı için yoklamada adı gözükmesinin önüne geçilmiş olacak.

Üniversitelerde yeni dönem! Yoklamada hile yapan öğrenciler yandı

ÜNİVERSİTE UYGULAMASI METHODU DA KULLANILACAK

Diğer bir yöntemde ise üniversitenin uygulaması üzerinden dersin hocasının 'yoklamayı açtım' demesiyle konum servisleri açık olan öğrenciler tek tek sisteme girerek yoklamaya katılacak. Bu sayede öğrencilerin sınıfta olduğu doğrulanmış olacak. Cihaz kimlik doğrulama ile yalnızca kayıtlı öğrenci cihazlarının yoklama işlemi yapmasına izin verilecek.

Üniversitelerde yeni dönem! Yoklamada hile yapan öğrenciler yandı

ZAMANDAN ÇALMA YOK

Dijitalleşen ortam sayesinde ise derslerde yoklama alınırken kaybedilen sürenin de önüne geçilecek. Yeni dönemde bu sistem, sahte yoklamaların önüne geçerek daha güvenilir bir devam takibi sağlanmış olacak. Yoklamaların anlık olarak sisteme düşmesiyle de idari birimler ve akademisyenler tarafından kolayca izlenebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli gencin esrarengiz ölümü! Cesedi yol ortasında bulundu
Üniversite mezunlarını kıskandıran kariyer! Sadece ChatGPT kullanarak mühendis oldu
ETİKETLER
#Teknoloji
#Eğitim
#üniversite
#dijitalleşme
#Yoklama
#Qr Kodu
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.