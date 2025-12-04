Üniversitelerde yeni dönem! Yoklamada hile yapan öğrenciler yandı

Üniversitelerde yoklama listeleri devri kapanıyor. Artık öğrenciler yoklamalarını dijital ortamlarda kayıt oluşturarak tamamlaya bilecek. Her ders için ayrı oluşturulacak QR kodları telefonlarının kameralarıyla okutan öğrenciler derse katılmış olacak. Yeni sistem sayesinde hem kağıt israfı önlenmiş olacak hem de sahte yoklama engellenecek.

HER DERSE AYRI QR KOD

Öğretim görevlilerinin ders başında oluşturacağı belirli süre içerisinde geçerli olacak QR kod sayesinde, öğrenciler derse girdikleri anda yoklama listesine dahil olacak. Bu sayede derse geç gelenler ya da derse katılmadığı halde adı yazıldığı için yoklamada adı gözükmesinin önüne geçilmiş olacak.

ÜNİVERSİTE UYGULAMASI METHODU DA KULLANILACAK

Diğer bir yöntemde ise üniversitenin uygulaması üzerinden dersin hocasının 'yoklamayı açtım' demesiyle konum servisleri açık olan öğrenciler tek tek sisteme girerek yoklamaya katılacak. Bu sayede öğrencilerin sınıfta olduğu doğrulanmış olacak. Cihaz kimlik doğrulama ile yalnızca kayıtlı öğrenci cihazlarının yoklama işlemi yapmasına izin verilecek.

ZAMANDAN ÇALMA YOK

Dijitalleşen ortam sayesinde ise derslerde yoklama alınırken kaybedilen sürenin de önüne geçilecek. Yeni dönemde bu sistem, sahte yoklamaların önüne geçerek daha güvenilir bir devam takibi sağlanmış olacak. Yoklamaların anlık olarak sisteme düşmesiyle de idari birimler ve akademisyenler tarafından kolayca izlenebilecek.