Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Üniversite mezunlarını kıskandıran kariyer! Sadece ChatGPT kullanarak mühendis oldu

Yapay zeka devi OpenAI, lise diploması bile olmayan bir genci kadrosuna kattı. Gabriel Petersson, ChatGPT ile "kendi kendini eğiterek" doktora seviyesindeki mühendislerin çalıştığı Sora projesine girmeyi başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 09:56

'ın metinden videoya görüntü oluşturma teknolojisi üzerinde çalışan Sora ekibine şaşırtıcı bir isim katıldı.

Business Insider'ın haberine göre, "geleneksel eğitim sistemini reddeden ve lise eğitimini tamamlamayan" Gabriel Petersson, genellikle doktora derecesi gerektiren bir pozisyona yalnızca yapay zeka ile edindiği bilgiler sayesinde yerleştiğini iddia etti.

Perşembe günü yayınlanan "Extraordinary" isimli podcast programına konuk olan Petersson, üniversitelerin artık temel bilgi üzerinde bir tekeli kalmadığını vurguladı. Genç mühendis, ihtiyaç duyulan her türlü temel bilgiye üzerinden kolaylıkla erişilebileceğinin altını çiziyor.

Üniversite mezunlarını kıskandıran kariyer! Sadece ChatGPT kullanarak mühendis oldu

"SORUNDAN BAŞLAYIP DERİNE İNMEK GEREKİYOR"

İsveç'te lise eğitimini yarıda bırakan Petersson, 2019 yılında küçük bir girişime katılarak zorunluluktan kodlama öğrenmek durumunda kaldı. O dönemde ürün öneri sistemleri, veri kazıma ve entegrasyon gibi konularda projeler geliştirmek zorunda olduğunu ifade ediyor.

Öğrenme sürecinde "yukarıdan aşağıya" (top-down) bir yaklaşım benimsediğini belirten Petersson, işe ChatGPT'ye hangi projeyi yapması gerektiğini sorarak başladı. Modelin ürettiği kodlarda karşılaşılan hataları yine yapay zeka yardımıyla çözen yazılımcı, "sistemin derinliklerine inerek temel mantığı kavradığını" söylüyor.

Petersson, söz konusu yöntemle en baştan başlamaya gerek kalmadan tüm temel bilgiye sahip olabileceğini bildiriyor.

Üniversite mezunlarını kıskandıran kariyer! Sadece ChatGPT kullanarak mühendis oldu

LinkedIn profiline göre Aralık ayında OpenAI’ın ekibine dahil olan Petersson, daha önce Midjourney ve Dataland gibi önemli şirketlerde yazılım mühendisi olarak görev yaptı.

"Şirketlerin sadece para kazanmak istediğini" savunan Petersson, kod yazabildiğini ve firmaya nasıl kazanç sağlayacağını gösteren kişilerin işe alınacağını dile getiriyor.

Üniversite mezunlarını kıskandıran kariyer! Sadece ChatGPT kullanarak mühendis oldu

SAM ALTMAN: LİSE TERK GENÇLERE İMRENİYORUM

Kendisinin de Stanford Üniversitesi'ni yarıda bıraktığı bilinen OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada 20 yaşındaki girişimcilere imrendiğini söyledi.

Altman, günümüzde fırsatların inanılmaz derecede fazla olduğunu ve gençlerin inşa edebileceği pek çok şey bulunduğunu belirtiyor. Risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz ise mart ayında yayınladığı bir blog yazısında, "oyun alanının genç girişimciler için eşitlendiğini" vurguladı.

Benzer şekilde Palantir CEO'su Alex Karp da okullarda öğretilenlerin entelektüel açıdan yanlış olduğunu iddia ederek lise mezunları için özel bir staj programı başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dengeleri değiştirecek teknoloji: Güç tüketimini yüzde 96 azaltıyor
ETİKETLER
#chatgpt
#openaı
#sora
#girişimcilik
#Yapayzeka
#Öğrenme Verimliliği
#Teknolojik Inovasyon
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.