Üniversite mezunlarını kıskandıran kariyer! Sadece ChatGPT kullanarak mühendis oldu

OpenAI'ın metinden videoya görüntü oluşturma teknolojisi üzerinde çalışan Sora ekibine şaşırtıcı bir isim katıldı.

Business Insider'ın haberine göre, "geleneksel eğitim sistemini reddeden ve lise eğitimini tamamlamayan" Gabriel Petersson, genellikle doktora derecesi gerektiren bir pozisyona yalnızca yapay zeka ile edindiği bilgiler sayesinde yerleştiğini iddia etti.

Perşembe günü yayınlanan "Extraordinary" isimli podcast programına konuk olan Petersson, üniversitelerin artık temel bilgi üzerinde bir tekeli kalmadığını vurguladı. Genç mühendis, ihtiyaç duyulan her türlü temel bilgiye ChatGPT üzerinden kolaylıkla erişilebileceğinin altını çiziyor.

"SORUNDAN BAŞLAYIP DERİNE İNMEK GEREKİYOR"

İsveç'te lise eğitimini yarıda bırakan Petersson, 2019 yılında küçük bir girişime katılarak zorunluluktan kodlama öğrenmek durumunda kaldı. O dönemde ürün öneri sistemleri, veri kazıma ve entegrasyon gibi konularda projeler geliştirmek zorunda olduğunu ifade ediyor.

Öğrenme sürecinde "yukarıdan aşağıya" (top-down) bir yaklaşım benimsediğini belirten Petersson, işe ChatGPT'ye hangi projeyi yapması gerektiğini sorarak başladı. Modelin ürettiği kodlarda karşılaşılan hataları yine yapay zeka yardımıyla çözen yazılımcı, "sistemin derinliklerine inerek temel mantığı kavradığını" söylüyor.

Petersson, söz konusu yöntemle en baştan başlamaya gerek kalmadan tüm temel bilgiye sahip olabileceğini bildiriyor.

LinkedIn profiline göre Aralık ayında OpenAI’ın Sora ekibine dahil olan Petersson, daha önce Midjourney ve Dataland gibi önemli şirketlerde yazılım mühendisi olarak görev yaptı.

"Şirketlerin sadece para kazanmak istediğini" savunan Petersson, kod yazabildiğini ve firmaya nasıl kazanç sağlayacağını gösteren kişilerin işe alınacağını dile getiriyor.

SAM ALTMAN: LİSE TERK GENÇLERE İMRENİYORUM

Kendisinin de Stanford Üniversitesi'ni yarıda bıraktığı bilinen OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada 20 yaşındaki girişimcilere imrendiğini söyledi.

Altman, günümüzde fırsatların inanılmaz derecede fazla olduğunu ve gençlerin inşa edebileceği pek çok şey bulunduğunu belirtiyor. Risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz ise mart ayında yayınladığı bir blog yazısında, "oyun alanının genç girişimciler için eşitlendiğini" vurguladı.

Benzer şekilde Palantir CEO'su Alex Karp da okullarda öğretilenlerin entelektüel açıdan yanlış olduğunu iddia ederek lise mezunları için özel bir staj programı başlattı.