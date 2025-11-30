Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bilanço ağırlaşıyor

Rusya, son 4 gün içinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ikinci saldırısını düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada saldırılarda bilançonun her geçen gün ağırlaştığını belirtiyor.

'nın 'nın kalbi, başkent 'e düzenlediği saldırıda can kaybı ve yaralı sayısındaki bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın son 4 gün içinde Kiev'e ikinci saldırısını gerçekleştirdiğiin ve can kaybının 3'e yükseldiğini ifade etti.

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bilanço ağırlaşıyor

Zelenskiy, saldırıda yaklaşık 36 ve 600 insansız hava aracı () kullandığının tespit edildiğinin altını çizdi. Diğer Ukraynalı yetkililer ise saldırıda yaralananların sayısının 38’e yükseldiğini aktardı.

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bilanço ağırlaşıyor

360 BİN HANEYE YENİDEN ELEKTRİK SAĞLANDI

Ukrayna Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise söz konusu saldırının Kiev bölgesindeki elektrik enerji hattında kapsamlı hasara neden olduğu belirtilerek, "Başkent Kiev’de yaklaşık 500 bin, çevre bölgelerinde de 100 bin ve Harkov bölgesinde de yaklaşık 8 bin hanede yaşandı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bilanço ağırlaşıyor

Ukrayna merkezli özel enerji şirketi DTEK, günün ilerleyen saatlerinde yaklaşık 360 bin haneye yeniden elektrik sağlandığını açıkladı.

#ukrayna
#rusya
#saldırı
#füze
#elektrik kesintisi
#iha
#kiev
#Dünya
