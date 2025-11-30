Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek: Bakanlık düğmeye bastı

Ticaret Bakanlığı çok sayıda kafe ve restoranın uyguladığı 'zorunlu bahşiş' ya da 'servis ücreti' adı altında müşterilerden alınan ücretler için harekete geçti. Bundan sonra müşterilerden yalnızca yediği ve içtiğinin parasını alınacak. İşte detaylar...

İstanbul başta olmak üzere birçok kentte bazı ve restoranların 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti uygulaması müşterileri canından bezdirmişti. Artan şikayetlerin ardından harekete geçti.

Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek: Bakanlık düğmeye bastı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bakanlık tüketicilerden gelen talepleri dikkate aldı ve kısa sürede yönetmelik değişikliğine gidip işletmelerde sunulan tüm hizmetlere dair fiyatların, mekanın giriş kapısında ve hizmet sunulan masalarda yer alan fiyat listelerinde açık, görünür ve toplam bedeli içerecek biçimde belirtilmesini mecburi hale getirmişti.

Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek: Bakanlık düğmeye bastı

EK ÜCRET ALINAMAYACAK

gibi ek ücretler de fiyat listelerinde açıkça gösterilmesi koşuluyla tüketiciden talep edilebiliyordu. Fakat kafe ve işletmelerinin tüketicilerden temel ödemeleri aşan masa ücreti, kişi başı servis ücreti gibi adlar altında ödeme talep etmeye başlamalarıyla Bakanlık tarafından konunun yeniden incelemeye alındığı öğrenildi.

Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek: Bakanlık düğmeye bastı

Yeni hazırlanan fiyat etiketi yönetmeliği taslağının ise çok daha net kurallar getirdiği aktarıldı. Söz konusu taslağa göre; bahşiş ve kuver ücreti haricinde tüketicilerden servis veya masa ücreti ismi altında hiçbir ek ödeme talep edilemeyeceği kaydedildi. Bu sayede vatandaşın yalnızca sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemesinin sağlanacağı belirtildi.

SİPARİŞ DIŞINDAKİ ÖDEMELER KEYFİ OLACAK

Yönetmelik taslağına göre; sipariş edilen yiyecek ve içeceklerin dışındaki ödemelerin tüketicinin gönüllülük esasına dayalı yapılmasının temin edileceği aktarıldı. Bu çerçevede, zorunlu servis ücretlerinin kaldırılıp bahşişin tamamen gönüllü bir uygulama hâline getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Ayrıca tüketicilerin bilgilendirilmesi ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmasının sağlanacağı belirtildi. Mağduriyetler önlenerek tüketici haklarının korunması ve hizmet sunumunda şeffaf ve öngörülebilir bir yapının oluşturulmasının tesis edileceği belirtildi.

