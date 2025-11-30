Gişede korkunç kaza! Genç doktor hayatını kaybetti

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı gişelerinde meydana gelen trafik kazayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

AŞIRI HIZLA GİŞELERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre; 34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak sürücü hayatını kaybetti.

GENÇ DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada yaşamını yitiren kişinin, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.