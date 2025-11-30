Menü Kapat
Sakarya depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı: Bu hazırlık evresi

Sakarya'da dün gece meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki depremle ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Bunun bir 'hazırlık evresi' olduğunu vurgulayan deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş, bölgede son 2 yıldır yaşanan depremlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sakarya depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı: Bu hazırlık evresi
Sakarya'nın ilçesinde gece 01.06'da meydana gelen 3,1 büyüklüğünde meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıya ilişkin deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SON DEPREM 960 YIL ÖNCE

Depremin fayın Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda meydana geldiğini belirten Demirtaş, son depremin 1065 yılında meydana geldiğini anımsattı.

Sakarya depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı: Bu hazırlık evresi

"HAZIRLIK EVRESİ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, bunun yaklaşık 960 yıldır deprem üretmeyen İznik-Mekece segmentinin "hazırlık evresi" olduğunu belirterek, "2023 yılından beridir 'nde de hazırlık evresi depremleri olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sakarya depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı: Bu hazırlık evresi

İznik-Mekece segmentinin doğusundaki Pamukova ve batı kısmındaki Gemlik Körfezi segmentlerinde son iki yıldır meydana gelen depremlerin yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Demirtaş, "İznik-Mekece merkezli 70 kilometre yarıçaplı alanda kalan kentler depreme hazır hale getirilmelidir" dedi.

