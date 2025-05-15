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 | Onur Kaya

Konya depremi sonrası uzman isimden çarpıcı açıklama: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Konya akşam saatlerine doğru depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem bilimci Ramazan Demirtaş, sarsıntının meydana geldiği bölgenin 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ancak fayın yıllık kayma oranına bakıldığında bu büyüklükte bir depremin tekrarlama aralığının 5-10 bin yıl olduğunu söyledi. Demirtaş, "Dolayısıyla bu 5,2'nin arkasından başka bir deprem geleceğini düşünmüyorum" dedi.

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KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 17:39

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da deprem oldu. Paniğe neden olan depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 5,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Derinliği 18,73 kilometre olarak kaydedilen sarsıntı, başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Konya depremi sonrası uzman isimden çarpıcı açıklama: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Deprem bilimci Ramazan Demirtaş, Konya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin TGRT Haber'de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Konya depremi sonrası uzman isimden çarpıcı açıklama: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

"FAYIN UZUNLUĞU 180 KM"

"Bu deprem Koçhisar'ın 30 kilometre kuzeybatısında oldu. Çok iyi bildiğimiz bir fay, Tuz Gölü fay zonu. Yaklaşık uzunluğu 180 km. Kulu'dan başlar, Koçhisar'ın merkezinden geçerek Bor'a kadar uzanır. 5-6 parçadan oluşur.

"5-10 YILDA BİR 6-7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TEKRARLAYABİLİR"

Bu fayın yıllık kayma oranı çok düşüktür. Çok sayıda kazı yaptık orada. Bu da şu demek; 6,5-7 büyüklüğünde deprem tekrarlama aralığı yaklaşık 5-10 bin yıl arasında değişir. Dolayısıyla bu 5,2'nin arkasından başka bir deprem geleceğini düşünmüyorum. Koçhisar'da daha önce 3 bin yıl önce büyük deprem olduğunu biliyoruz. Ama 4-5 arası büyüklüğündeki depremler gayet normal. 2020 yılında Tuz Gölü fay zonunda 5,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Zaman zaman Koçhisar'ın olduğu kesim Tuz Gölü fay zonunun birkaç parçasının sıçrama yaptığı yer olduğu için buralarda 4-5 arası depremler devam ediyor.

Konya depremi sonrası uzman isimden çarpıcı açıklama: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Bu fayın uzunluk formülü dikkate alındığında birileri '7,2 deprem üretme potansiyeline sahip' diyebilir. Bu çok önemli değil, çok geçerli bir yanı yok. Fayın yıllık kayma hızını bilirseniz bunun olmayacağı görülür. Tuz Gölü fayının en uzun parçası Koçhisar ile Aksaray arasında uzanan Acıpınar ya da Helvadere segmenti var. 60 km civarında bir parça. Bu parça 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip ama 10 bin yılda bir üretiyor. En son 3 bin yıl önce meydana geldiği için o parçada büyük bir deprem beklemiyoruz. Zaman zaman böyle 5 büyüklüğünde deprem olabiliyor.

Konya depremi sonrası uzman isimden çarpıcı açıklama: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

"ŞEHİR BATAKLIK ZEMİN ÜZERİNE KURULU"

Aksaray bataklık bir zemin üzerine kurulu. Tuz Gölü fayı normal fay. Koçhisar yine gevşek bir zeminde bulunuyor. Ama az önce kardeşimi aradım depremi hissetmemiş Aksaray. 5'lik deprem o kadar büyük bir deprem değil. Küçük-orta büyüklükte depremin sınırındadır. Özellikle batı tarafı Konya Kulu daha fazla hissetmiş olabilir.

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Konya'daki deprem Ankara, Kırklareli, Kayseri ve çevre illerden hissedildi

"5'LİK DEPREM GAYET NORMAL"

Burası diri bir fay ama 60 parçadan oluşan bir fay. Fayın uzunluğuna bakarak 7'nin üzerinde deprem olacak demenin bilimsel bir karşılığı yok. 5'lik deprem gayet normal.

"DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KULU DEĞİL"

Deprem Kulu'da değil, Tuz Gölü fay zonunun üzerinde. Kulu'ya 20 km, Koçhisar'a 30 km uzaklıkta.

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