İDO, BUDO seferleri iptal mi? 26-27 Eylül sefer durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre 26 Eylül 2025 Cuma günü gece saat 00.00'dan itibaren Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa2nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar sürecek fırtına nedeniyle İDO, BUDO seferlerinin iptal olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 26-27 EYLÜL?

İDO tarafından açıklanan bilgilere göre 26-27 Eylül 2025 tarihlerinde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy 26.09.2025 18:00

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 26.09.2025 18:15

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 26.09.2025 18:30

Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 26.09.2025 18:30

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 26.09.2025 19:00

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 27.09.2025 08:30

Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 27.09.2025 08:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 27.09.2025 08:30

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 27.09.2025 09:05

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 27.09.2025 10:30

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 27.09.2025 12:00

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 27.09.2025 15:30

Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 27.09.2025 16:00

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 27.09.2025 19:00

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 28.09.2025 08:30

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 26 EYLÜL?

İDO seferlerinin yanı sıra BUDO seferleri de iptal edildi. BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 Eylül tarihinde iptal edilen seferler şöyle: