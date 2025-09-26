İDO, BUDO seferleri iptal mi? 26-27 Eylül sefer durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı verildi. Uyarının ardından vatandaşlar İDO ve BUDO seferlerinin iptal olup olmadığını araştırmaya başladı. İptal olan deniz otobüsü seferleri belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre 26 Eylül 2025 Cuma günü gece saat 00.00'dan itibaren Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa2nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.
27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar sürecek fırtına nedeniyle İDO, BUDO seferlerinin iptal olup olmadığı araştırılmaya başlandı.
İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 26-27 EYLÜL?
İDO tarafından açıklanan bilgilere göre 26-27 Eylül 2025 tarihlerinde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle: