İDO, BUDO seferleri iptal mi? 26-27 Eylül sefer durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı verildi. Uyarının ardından vatandaşlar İDO ve BUDO seferlerinin iptal olup olmadığını araştırmaya başladı. İptal olan deniz otobüsü seferleri belli oldu.

|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 17:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre 26 Eylül 2025 Cuma günü gece saat 00.00'dan itibaren ile İzmir ve Manisa2nın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve etkili olacak.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar sürecek fırtına nedeniyle , seferlerinin iptal olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 26-27 EYLÜL?

İDO tarafından açıklanan bilgilere göre 26-27 Eylül 2025 tarihlerinde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

  • Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy 26.09.2025 18:00
  • Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 26.09.2025 18:15
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 26.09.2025 18:30
  • Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 26.09.2025 18:30
  • Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 26.09.2025 19:00
  • Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 27.09.2025 08:30
  • Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 27.09.2025 08:30
  • Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 27.09.2025 08:30
  • Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 27.09.2025 09:05
  • Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 27.09.2025 10:30
  • Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 27.09.2025 12:00
  • Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 27.09.2025 15:30
  • Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 27.09.2025 16:00
  • Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 27.09.2025 19:00
  • Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 28.09.2025 08:30
BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 26 EYLÜL?

İDO seferlerinin yanı sıra BUDO seferleri de iptal edildi. BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 Eylül tarihinde iptal edilen seferler şöyle:

  • 26.09.2025 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 26.09.2025 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 26.09.2025 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
