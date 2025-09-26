Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılıyor! 5 gün sürecek

Bursa'da bazı yollar 5 gün trafiğe kapatılıyor. Yolların kapatılma gerekçesi ise yağmur suyu altyapı çalışmaları. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılıyor! 5 gün sürecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 17:46

'nın ilçesinde bazı yollar, yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. 5 gün sürecek çalışmalarla ilgili Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından açıklama yapıldı.

GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

BUSKİ açıklamasında "Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde 2,5x2 yağmur suyu box alt yapı çalışması devam etmektedir. Çalışma kapsamında Akademi Caddesi ve Akpınar Caddesi kesişimi 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 5 gün süre ile araç trafiğine kapatılacak ve trafik akışı belirlenen güzergahlardan sağlanacaktır" dedi.

Çalışmalar süresince araç sürücülerinin hız limitlerine uyarak kontrollü seyir etmeleri şeklinde uyaran BUSKİ Genel Müdürlüğü, "çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir" ifadelerinde bulunuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suça sürüklenen çocukların sebeplerini sıraladı! İşte ailelerin dikkat etmesi gerekenler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobil devinde yangın riski: 196 bin araç geri çağrılıyor
ETİKETLER
#bursa
#nilüfer
#trafik kapatma
#Altyapı Çalışması
#Buskİ
#Akademi Caddesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.