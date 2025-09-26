YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YDUS sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul
Yapılan bilgilendirmede 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ek yerleştirme süreçlerinin sona erdiği ifade edildi.
Bu çerçevede YDUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı.
16-22 Eylül 2025 günleri arasında tercihler alınan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri bitirildi.
Adaylar, ek yerleştirme neticelerine 26 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00’ten sonra ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecektir.