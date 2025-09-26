Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Yeni yargı paketinde af var mı ne zaman çıkacak? Af iddialarına Bakan’dan cevap

Yeni yargı düzenlemesi ile af çıkacak mı, sorusu kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da 11. Yargı Paketi hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi
26.09.2025
26.09.2025
Yeni son durum gelişmeleri gündemde öne çıkan konular arasında bulunuyor.

11. Yargı Paketi maddeleri ve kapsamı 2025 Adalet Bakanlığı çalışmaları ile öne çıktı.

AF ÇIKACAK MI?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklara dair bilgi aktardı.

Genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir düzenleme söz konusu değil." cevabını verdi.

Yeni yargı düzenlemesi, yeni dönemde mesaisine başladıktan sonra Genel Kurul’a gelecek.

TBMM tatili ise 1 Ekim 2025 tarihinde bitecek.

YARGI PAKETİNDE NELER YER ALIYOR?

11. Yargı Paketi’nde öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde:

Bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar.

Kutlamalarda havaya ateş açanlarla alakalı düzenlemeler.

Trafikte yol kesme gibi buna benzer fiillerle ilgili maddeler.

Suça yönlendirilen çocuklar ve ceza değişiklikleri.

