 Berkay Alptekin

Trump'tan kritik Gazze açıklaması: "Anlaşmaya yakınız"

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump, "Gazze'deki savaşı' sona erdirmeye yakın olduklarını ifade etti.

Trump'tan kritik Gazze açıklaması:
26.09.2025
17:27
26.09.2025
17:54

İşgalci , Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Her geçen gün Filistinli sivillerin bilançosu ağırlaşırken, ABD Başkanı 'tan Gazze ile ilgili kritik açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, "Gazze'deki savaşı" sona erdirmek ve rehineleri eve getirmek için bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

Trump'tan kritik Gazze açıklaması: "Anlaşmaya yakınız"

TRUMP'IN AÇIKLAMASINA EŞ ZAMANLI SALDIRI

Trump'ın açıklamaları sırasında İsrail ordusu harekete geçerek bir kez daha Filistinli sivillerin üzerine savaş uçakları ile bomba yağdırdı.

Trump'tan kritik Gazze açıklaması: "Anlaşmaya yakınız"

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMDA SON DURUM

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 47 ölü ve 142 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 956 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 55 bin 477 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 543'e, yaralananların sayısının da 18 bin 614'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 549'a, yaralıların sayısının 167 bin 518'e yükseldiği kaydedildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

