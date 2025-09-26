Netanyahu'ya "rahat yok"! Kaldığı otel önünde Filistin protestosu

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York şehrine gelen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, geceyi Manhattan'da yer alan Loews Regency Hotel'de geçirdi.

Akşam saatlerinde otel çevresinde hareketlilik yaşandı. New York polisi, Netanyahu'nun konakladığı otelin bulunduğu 61. Sokak ve çevresini tamamen araç ve yaya trafiğine kapattı. Bölgede çok sayıda polis barikatı kuruldu ve özel güvenlik birimleri görevlendirildi.

"NEW YORK'TA RAHAT YOK"

Otelin iki sokak yukarısında toplanan çok sayıdaki Filistin yanlısı gösterici, ellerindeki pankartlar, bayraklar ve ses çıkaran eşyalarla Netanyahu'yu protesto etti.

Göstericiler, tencere ve tavalarla gürültü çıkarırken, otelde konaklayan Netanyahu'yu rahatsız etmeye çalıştı. Protestocular, İsrail Başbakanı'na "New York'ta rahat yok" mesajı vermek istediklerini dile getirdi.

GRUP, TRUMP'A SESLENDİ

Protestocular, Netanyahu'nun ABD'den aldığı mali ve askeri destek sayesinde Gazze'deki saldırıları sürdürdüğünü savundu. Grup, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek İsrail'e sağlanan fonların durdurulmasını talep etti.

Bazı göstericiler, Trump yönetiminin Netanyahu'yu desteklemesinin "Gazze'deki sivil ölümlerinin başlıca nedeni olduğunu" öne sürdü.