Netanyahu'ya "rahat yok"! Kaldığı otel önünde Filistin protestosu

BM Genel Kurulu için New York'a gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, protestoların hedefindeydi. Kaldığı otelin önünde Filistin yanlısı protestocular toplanarak İsrail Başbakanını protesto etti. Protestocular, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve ABD'nin İsrail'e sağladığı desteği eleştirdi.

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin şehrine gelen Başbakanı , geceyi Manhattan'da yer alan Loews Regency Hotel'de geçirdi.

Akşam saatlerinde otel çevresinde hareketlilik yaşandı. New York polisi, Netanyahu'nun konakladığı otelin bulunduğu 61. Sokak ve çevresini tamamen araç ve yaya trafiğine kapattı. Bölgede çok sayıda polis barikatı kuruldu ve özel güvenlik birimleri görevlendirildi.

Netanyahu'ya "rahat yok"! Kaldığı otel önünde Filistin protestosu

"NEW YORK'TA RAHAT YOK"

Otelin iki sokak yukarısında toplanan çok sayıdaki yanlısı gösterici, ellerindeki pankartlar, bayraklar ve ses çıkaran eşyalarla Netanyahu'yu etti.

Göstericiler, tencere ve tavalarla gürültü çıkarırken, otelde konaklayan Netanyahu'yu rahatsız etmeye çalıştı. Protestocular, İsrail Başbakanı'na "New York'ta rahat yok" mesajı vermek istediklerini dile getirdi.

Netanyahu'ya "rahat yok"! Kaldığı otel önünde Filistin protestosu

GRUP, TRUMP'A SESLENDİ

Protestocular, Netanyahu'nun ABD'den aldığı mali ve askeri destek sayesinde Gazze'deki saldırıları sürdürdüğünü savundu. Grup, ABD Başkanı 'a seslenerek İsrail'e sağlanan fonların durdurulmasını talep etti.

Bazı göstericiler, yönetiminin Netanyahu'yu desteklemesinin "Gazze'deki sivil ölümlerinin başlıca nedeni olduğunu" öne sürdü.

