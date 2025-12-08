Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Çarpıntı dizisinin final çekiminde oyuncu Ogün Kaptanoğlu merdivenlerden yuvarlandı!

Başrolünde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır ve Kerem Bürsin gibi isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisi final kararı aldı. Dizinin son bölüm çekiminde ise talihsiz bir kaza yaşandı. Oyuncu Ogün Kaptanoğlu merdivenlerden yuvarlandı!

Çarpıntı dizisinin final çekiminde oyuncu Ogün Kaptanoğlu merdivenlerden yuvarlandı!
08.12.2025
08.12.2025
16:05

İlk bölümleri beğeni toplayan Çarpıntı dizisi son bölümlerde aldığı oranlarla final kararı aldı. Dün akşam ekrana veda eden Çarpıntı dizisinin final çekimlerinde yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Metin'i Ogün Kaptanoğlu, düşerek dizini parçaladı.

ÇARPINTI DİZİSİ FİNAL YAPTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çarpıntı dizisi yayınlanan 13. bölümle ekrana veda etti. Son yayınlanan bölümlerde alınan oranlar sonrası dizi zarar etmeye başladı. Bu sebeple dün yayınlanan 13. bölümle dizi final yaptı.

Çarpıntı dizisinin final çekiminde oyuncu Ogün Kaptanoğlu merdivenlerden yuvarlandı!

Dizide rol alan oyuncu Ogün Kaptanoğlu, final bölümünün çekimlerinde kaza geçirdi. Diz kapağı zarar gören oyuncu hemen Fulya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenelerde dizinin ameliyat edilmesine karar verildi. Buna rağmen Kaptanoğlu, bugün sette kalan sahnelerini tamamlayarak koltuk değnekleriyle ayakta durdu. Başarılı oyuncu salı günü ameliyata alınacak.

Çarpıntı dizisinin final çekiminde oyuncu Ogün Kaptanoğlu merdivenlerden yuvarlandı!
Sıkça Sorulan Sorular

Ogün Kaptanoğlu kaç yaşında?
29 Aralık 1977 İzmir doğumlu Ogün Kaptanoğlu, ilk olarak 1989 yılında Fotoğraflar adlı filmde rol aldı. Kaptanoğlu daha sonra ise Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı 3,5 filmlerinde yer aldı.
ETİKETLER
#kaza
#dizi finali
#Çarpıntı
#Ogün Kaptanoğlu
#Dizi Yaraları
#Medya
