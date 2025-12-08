Çarpıntı dizisinin final çekiminde oyuncu Ogün Kaptanoğlu merdivenlerden yuvarlandı!

İlk bölümleri beğeni toplayan Çarpıntı dizisi son bölümlerde aldığı oranlarla final kararı aldı. Dün akşam ekrana veda eden Çarpıntı dizisinin final çekimlerinde kaza yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Metin'i Ogün Kaptanoğlu, düşerek dizini parçaladı.

ÇARPINTI DİZİSİ FİNAL YAPTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çarpıntı dizisi yayınlanan 13. bölümle ekrana veda etti. Son yayınlanan bölümlerde alınan oranlar sonrası dizi zarar etmeye başladı. Bu sebeple dün yayınlanan 13. bölümle dizi final yaptı.

Dizide rol alan oyuncu Ogün Kaptanoğlu, final bölümünün çekimlerinde kaza geçirdi. Diz kapağı zarar gören oyuncu hemen Fulya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenelerde dizinin ameliyat edilmesine karar verildi. Buna rağmen Kaptanoğlu, bugün sette kalan sahnelerini tamamlayarak koltuk değnekleriyle ayakta durdu. Başarılı oyuncu salı günü ameliyata alınacak.